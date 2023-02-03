Kanal D'de final duyurusu! Camdaki Kız, Yargı, Üç Kız Kardeş dizisini yayınlıyordu

Dev bütçelerle Kanal D ekranlarında bir çok dizi yayınlanıyor. Bu diziler arasında en dikkat çekenleri kuşkusuz reyting rekorları kırıyor.

Camdaki Kız, Yargı, Üç Kız Kardeş dizileri kanalın en çok izlenen dizileri arasında. Bu dizilere ek olarak Kanal D ekranlarında yeni bir dizi bu sezon başında ekrana gelmeye başlamıştı.

O kız dizisi.. tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanal D'nin O Kız iddialı dizisi ekran macerasını noktalıyor.

Kanal D’den bir final haber geldi. Erkan Petekkaya ve Dilin Döğer’i buluşturan “O Kız” dizisi final yapıyor.

Erkan Petekkaya, Dilin Döğer’e Sezin Akbaşoğulları, Rojda Demirer, Ali Öner ve Cengiz Orhonlu’nun eşlik ettiği dizi 25. bölümde veda ediyor. Çarşamba akşamları seyirciyle buluşan dizinin son bölümde reytingler iyice düşmüştü.

ESKİ BÖLÜMLER NE OLACAK?

Öte yandan 'O kız' dizisinin eski bölümleri Kanal D'nin youtube kanalında yayınlanmaya devam edecek.

ÜZÜCÜ İDDİA

Bazı haber sitelerinde Camdaki Kız ve Yargı dizisinin de haziran ayında final yaparak ekrana veda edeceği iddia edildi. Kanal yönetiminin herhangi bir açıklama yapmaması kafa karışıklığına yol açtı. Gerçek Gündem'in derlemesine göre; Yargı dizisi zaten başlangıçta tek sezonluk bir diziydi. Dizinin tutması üzerine kanal yönetimi 1 sezon daha devam kararı vermişti.