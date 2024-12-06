Kalpteki Tıkalı Bütün Damarları Anında Açıyor! Tahine 1 Tutam Eklemeniz Yeterli

NASIL KULLANILIR?

Bu faydalı karışımı hazırlamak oldukça basit. Tahin ve kimyonu karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edebilirsiniz. Hazırladığınız bu karışımı şu şekilde tüketebilirsiniz:

Kahvaltıda ekmeğin üzerine sürerek

Sebzeler için dip sos olarak

Salatalar üzerinde sos şeklinde

Lezzetli ve sağlıklı bu ikiliyi mutfağınızdan eksik etmeyin! Kalp sağlığınızı desteklemek ve bağışıklığınızı güçlendirmek için tahin ve kimyon karışımını düzenli tüketmeyi deneyebilirsiniz.