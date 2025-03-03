Kalp Ve Beyin Sağlığını İyileştiren Meyve! Bilim İnsanları Kanıtladı

Deney sürecinde katılımcılar önce sekiz hafta boyunca çilek tozu aldı, ardından dört haftalık bir ara verildi ve son olarak tekrar sekiz hafta boyunca takviyeye devam edildi. Bu süreç boyunca bilişsel performansları, kardiyometabolik durumları, bel çevresi ve kan basınçları düzenli olarak ölçüldü.

BEYİN FONKSİYONLARI VE KAN BASINCINA OLUMLU ETKİ

Çalışmanın sonuçlarına göre, sekiz haftalık çilek tüketiminin ardından katılımcıların bilişsel işlem hızlarında yüzde 5,2’lik bir artış gözlemlendi. Ayrıca, sistolik kan basıncında yüzde 3,6 oranında düşüş tespit edildi.