Kalp Ve Beyin Sağlığını İyileştiren Meyve! Bilim İnsanları Kanıtladı
Yeni bir araştırma, çileğin beyin fonksiyonlarını iyileştirdiğini ve kan basıncını düşürdüğünü ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Express gazetesinin haberine göre, Dr. Shirin Gushmand ve ekibi, 60-70 yaş arasındaki 25 sağlıklı birey üzerinde klinik bir çalışma gerçekleştirdi. Araştırmaya katılanlar, sekiz hafta boyunca her gün 26 gram dondurularak kurutulmuş çilek tozu tüketti. Bu miktarın, yaklaşık iki porsiyon taze çileğe eşdeğer olduğu belirtildi.
Deney sürecinde katılımcılar önce sekiz hafta boyunca çilek tozu aldı, ardından dört haftalık bir ara verildi ve son olarak tekrar sekiz hafta boyunca takviyeye devam edildi. Bu süreç boyunca bilişsel performansları, kardiyometabolik durumları, bel çevresi ve kan basınçları düzenli olarak ölçüldü.
BEYİN FONKSİYONLARI VE KAN BASINCINA OLUMLU ETKİ
Çalışmanın sonuçlarına göre, sekiz haftalık çilek tüketiminin ardından katılımcıların bilişsel işlem hızlarında yüzde 5,2’lik bir artış gözlemlendi. Ayrıca, sistolik kan basıncında yüzde 3,6 oranında düşüş tespit edildi.
Dr. Gushmand, çileğin daha önce yapılan araştırmalarda kardiyovasküler sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin ortaya konduğunu belirterek, yeni bulguların bu verileri desteklediğini ifade etti. Uzmanlar, günlük beslenmeye çilek eklemenin yaşlı bireylerin sağlığını önemli ölçüde iyileştirebileceğine dikkat çekiyor.