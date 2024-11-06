Kalp Krizi 1 Ay Öncesinden 'Geliyorum' Diyor! Bu Belirtilere Aman Dikkat!
Kalp krizi belirtileri çoğu zaman göğüs ağrısıyla ilişkilendirilse de, aslında mide ekşimesi, anksiyete veya hazımsızlık gibi semptomlar da kalp krizinin habercisi olabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Kalp krizi öncesi yaşanan semptomlar genellikle kalp krizinin "tipik" işaretleri arasında görülmediği için göz ardı edilebilir. Özellikle kadınlar, kalp krizi öncesi dönemde daha geniş bir yelpazede belirtilerle karşılaşabilir ve bu durum, teşhisin gecikmesine yol açabilir.
KADINLARIN YÜZDE 39'U BU DURUMU YAŞIYOR
Circulation dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, kadınların %39’u kalp krizi öncesinde mide ekşimesi veya hazımsızlık gibi belirtiler hissettiğini belirtiyor. Bu çalışma ayrıca, kalp krizi öncesinde kadınların %85-90’ının birden fazla semptom yaşadığını ortaya koyuyor.
KADINLARDA KALP KRİZİ BELİRTİLERİ NELER?
Kadınlarda kalp krizine dair tipik belirtilerin yanı sıra bazı özgün semptomlar daha sık görülebilir:
Olağandışı yorgunluk (%71)
Uyku bozuklukları (%48)
Nefes darlığı (%42)
Hazımsızlık (%39)
Kaygı (%36)
Soğuk terleme (%39)
Baş dönmesi (%39)
British Heart Foundation (BHF) verilerine göre, kadınların kalp sorunlarında yanlış teşhis edilme oranı erkeklere kıyasla %50 daha fazla. Bu nedenle belirtilerin farkında olmak ve riskleri azaltmak büyük önem taşıyor.
KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN BUNLARI YAPIN
BHF, kalp sağlığını koruma adına bazı önerilerde bulunuyor:
Fiziksel olarak aktif kalmak: Düzenli egzersiz, enerji seviyesini artırır, uyku kalitesini ve genel yaşam kalitesini iyileştirir.
Sağlıklı bir kiloyu korumak ve dengeli beslenmek: Bu, kalbin üzerindeki yükü hafifleterek sağlığınıza katkı sağlar.
Sigara ve alkol tüketimini sınırlamak: Sigara ve tütün ürünlerinden uzak durmak kalp krizi riskini önemli ölçüde azaltır.