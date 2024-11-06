Kalp Krizi 1 Ay Öncesinden 'Geliyorum' Diyor! Bu Belirtilere Aman Dikkat!

Kalp krizi öncesi yaşanan semptomlar genellikle kalp krizinin "tipik" işaretleri arasında görülmediği için göz ardı edilebilir. Özellikle kadınlar, kalp krizi öncesi dönemde daha geniş bir yelpazede belirtilerle karşılaşabilir ve bu durum, teşhisin gecikmesine yol açabilir.

KADINLARIN YÜZDE 39'U BU DURUMU YAŞIYOR

Circulation dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, kadınların %39’u kalp krizi öncesinde mide ekşimesi veya hazımsızlık gibi belirtiler hissettiğini belirtiyor. Bu çalışma ayrıca, kalp krizi öncesinde kadınların %85-90’ının birden fazla semptom yaşadığını ortaya koyuyor.