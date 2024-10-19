Kaloriferinizin İçine Top Şeklinde Yerleştirmek Yetiyor: Eviniz Mis Gibi Kokacak

Herkes evinin temiz ve mis kokmasını ister. Genellikle bu amaçla oda kokuları kullanılsa da, etkileri kısa sürede kaybolabiliyor. Ancak, sürekli oda kokusu kullanmadan evinizin kalıcı şekilde güzel kokmasını sağlayacak basit bir yöntem var.

Kaynak: Haber Merkezi

Kaloriferinizin İçine Top Şeklinde Yerleştirmek Yetiyor: Eviniz Mis Gibi Kokacak - Resim: 1

Ev temizliğinin en önemli göstergesi, ortamın yaydığı güzel kokudur. Yerleri sildiğinizde kullandığınız kokulu sabunlar ya da oda kokuları, bir süre sonra etkisini yitirir. Fakat bu pratik yöntemle evinizin her köşesi uzun süre mis gibi kokacak.

KALICI KOKU İÇİN PRATİK ÇÖZÜM OLUYOR

Oda kokularını belli aralıklarla sıkmak yerine, kalorifer peteklerinizden evinize sürekli güzel koku yayabilirsiniz. Yapmanız gereken oldukça basit: Peteğin içerisine yerleştireceğiniz bir püf noktasıyla bu kokunun sürekli olmasını sağlayacaksınız.

Kaynak: Haber Merkezi

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