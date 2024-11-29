Kalorifer Peteklerine Çamaşır Asmadan Önce 2 Kez Düşünün: Meğer En Büyük Kötülüğü Kendimize Yapıyormuşuz

Uzmanlar, kaloriferlerin hava nemini düşürerek solunum yolu rahatsızlıklarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Kaloriferli ortamlar, yüksek sıcaklık nedeniyle havadaki nem oranını düşürüyor ve kuru hava, solunum yollarını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, burun mukozası, gözler ve hava yollarında kuruma meydana geldiğinde solunum yollarının doğal koruma mekanizmasının zayıfladığını vurguluyor. Nem eksikliği, alerjik rinit, astım ve KOAH gibi rahatsızlıkların belirtilerini artırabilirken, boğazda gıcık hissi, öksürük ve nefes darlığı gibi sorunlara da yol açabiliyor.

ISI VE NEM AYARI ÖNEMLİ

Uzmanlar, kaloriferli bir ortamın gün içerisinde 20-22 derece arasında tutulmasını öneriyor. Bu sıcaklığın bir termostat veya ısı ölçer ile düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiği belirtiliyor. Gece ise ideal sıcaklık 18 derece olarak tavsiye ediliyor. Daha düşük sıcaklıklar, hem kaliteli bir uyku hem de solunum yollarının sağlığı açısından önemli bir rol oynuyor.