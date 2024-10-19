Kalorifer Petekleri Neden Pencerenin Altında Oluyor? Kimse Bilmiyor Ama Bilimsel Bir Nedeni Var

Peteklerden yayılan sıcak havanın, pencereden gelen soğuk havayı engellediğini biliyor muydunuz? Bu düzenleme sayesinde, pencere kenarından gelen soğuk hava odaya yayılmadan durduruluyor ve sıcak hava odanın geneline rahatça dağılıyor. Eskiden, pencereler evlerin en zayıf yalıtılmış noktalarıydı. Tek camlı pencereler, dışarıdaki soğuğu içeri alarak ortamın hızla soğumasına neden oluyordu. Bu nedenle, peteklerin pencere altına yerleştirilmesi, soğuk havayla mücadele etmek adına oldukça işlevseldi.

Peteklerden yükselen sıcak hava, pencereden gelen soğuk havayla birleşerek bir sıcak hava perdesi oluşturur, böylece iç mekanın ısısı korunurdu. Peki, bu düzenleme günümüzde hala geçerli mi?