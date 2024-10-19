Kalorifer Petekleri Neden Pencerenin Altında Oluyor? Kimse Bilmiyor Ama Bilimsel Bir Nedeni Var
Evlerimizdeki kalorifer peteklerinin genellikle pencere altına yerleştirildiğini fark etmişsinizdir. Bu yerleşimin ardında, hem geçmişten gelen bir uygulama hem de bilimsel bir gerekçe yatıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Peteklerden yayılan sıcak havanın, pencereden gelen soğuk havayı engellediğini biliyor muydunuz? Bu düzenleme sayesinde, pencere kenarından gelen soğuk hava odaya yayılmadan durduruluyor ve sıcak hava odanın geneline rahatça dağılıyor. Eskiden, pencereler evlerin en zayıf yalıtılmış noktalarıydı. Tek camlı pencereler, dışarıdaki soğuğu içeri alarak ortamın hızla soğumasına neden oluyordu. Bu nedenle, peteklerin pencere altına yerleştirilmesi, soğuk havayla mücadele etmek adına oldukça işlevseldi.
Peteklerden yükselen sıcak hava, pencereden gelen soğuk havayla birleşerek bir sıcak hava perdesi oluşturur, böylece iç mekanın ısısı korunurdu. Peki, bu düzenleme günümüzde hala geçerli mi?
PENCERE ALTINA YERLEŞTİRMEK MANTIKLI
Aslında bu sorunun yanıtı, evinizin yalıtım durumuna bağlı. Eğer eski ve yalıtımı zayıf bir evde yaşıyorsanız, pencere altına petek yerleştirmek hala mantıklı bir tercih olabilir. Ancak günümüzde, özellikle son 15-20 yılda inşa edilen modern ve iyi yalıtılmış evlerde çift ya da üçlü cam kullanımı yaygınlaştı. Bu sayede, soğuk hava pencerelerden içeri giremiyor ve peteklerin pencere altına yerleştirilmesine gerek kalmıyor.
ARTIK ESTETİK KAYGI ÖN PLANDA
İyi yalıtılmış evlerde, petekleri odanın herhangi bir yerine yerleştirerek hem alan kazanabilir hem de dekorasyonunuza uygun bir düzen oluşturabilirsiniz. Bu modern evlerde, peteklerin yerleşimi artık estetik kaygılara göre belirleniyor.