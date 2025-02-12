Kadir Ezildi'nin Çok Basit Cam Temizliği Yöntemi: Ayna Gibi Parlıyor

ŞAMPUAN VE SİRKE MUCİZESİ

Ezildi, camların lekesiz ve parlak görünmesi için suya yarım çay bardağı sirke ve şampuan eklemeyi tavsiye ediyor. Bu karışım, cam yüzeylerdeki inatçı lekeleri çıkartırken aynı zamanda ışıl ışıl bir görünüm sağlıyor. Şampuan ve sirke karışımı ile silinen camların, temiz bir bezle durulanması gerektiğini belirten Ezildi, bu sayede iz bırakmadan temizlik yapılabileceğini vurguluyor.