Kadir Ezildi'nin Çok Basit Cam Temizliği Yöntemi: Ayna Gibi Parlıyor
Temizliği ve titizliğiyle tanınan sunucu Kadir Ezildi, pırıl pırıl camlar için etkili bir yöntem paylaştı. Pratik bilgilerle izleyicilerine temizlik yapmayı sevdirmeyi başaran Ezildi, bu kez camlarda leke bırakmayan özel bir karışımı açıkladı. Her evde bulunabilen malzemelerle hazırlanan bu karışım, camları güneş ışığında bile iz bırakmadan temizliyor.
Kadir Ezildi'nin cam temizliği için önerdiği karışımın sırrı, suya eklenen özel bir malzemede gizli. Cam temizleme suyuna yalnızca 1 çay bardağı ekleyerek lekeleri tamamen yok eden bu yöntem, kolayca uygulanabiliyor. Camlarda ayna gibi parlaklık elde etmek için hazırlanan bu karışımın malzemeleri ise oldukça basit.
ŞAMPUAN VE SİRKE MUCİZESİ
Ezildi, camların lekesiz ve parlak görünmesi için suya yarım çay bardağı sirke ve şampuan eklemeyi tavsiye ediyor. Bu karışım, cam yüzeylerdeki inatçı lekeleri çıkartırken aynı zamanda ışıl ışıl bir görünüm sağlıyor. Şampuan ve sirke karışımı ile silinen camların, temiz bir bezle durulanması gerektiğini belirten Ezildi, bu sayede iz bırakmadan temizlik yapılabileceğini vurguluyor.
TÜY TUTMAYAN BEZ VE GAZETE KAĞIDI ÖNERİSİ
Cam temizliğinde bez seçiminin önemine dikkat çeken Kadir Ezildi, tüy bırakmayan bezlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor. Alternatif olarak gazete kağıdının da etkili bir sonuç verdiğini söyleyen Ezildi, bu yöntemin özellikle camlarda iz bırakmamasıyla dikkat çektiğini ifade ediyor.
TEMİZLİKTE KOVA KULLANIMI
Cam temizliği sırasında bezin sürekli temiz kalmasını sağlamak için kova kullanımının önemine değinen Ezildi, bezin sabunlu suda yıkanarak tekrar kullanılması gerektiğini belirtiyor. Bu yöntemle camların hem daha hijyenik hem de daha parlak temizlenebileceğini açıklıyor.
Kadir Ezildi'nin bu pratik ve etkili cam temizleme yöntemi, izleyicileri tarafından büyük ilgi görüyor. Ayna gibi parlak camlar elde etmek isteyenler için bu karışım, evde kolayca uygulanabilecek ekonomik bir çözüm sunuyor.