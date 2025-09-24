Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! Erken Yaş ve Prim Tablosu Netleşti: 1999-2008 Sigorta Girişlilere Erken Emeklilik Var Mı?

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

Sosyal Güvenlik baş uzmanı İsa Karakaş "Kademe emeklilik eninde sonunda mutlaka çıkacak" diyerek, bu konudaki beklentilerin boşa olmadığını vurguladı. Aynı koşullarda çalışan bireylerin, prim ve yaş farkıyla farklı muamelelere maruz kalmasının sistemdeki adaleti zedelediğini belirtti. Karakaş, EYT sürecinde yaşananları hatırlatarak, benzer bir gelişmenin kademeli emeklilik için de yaşanacağını ifade etti. Kademeli emeklilik için net tarih de veren Karakaş, 2027 yılında yapılacak genel seçimlerin bu konuda belirleyici olacağını belirtti. Karakaş, şu an hükümetin gündeminde yer almayan düzenlemenin, seçim dönemine girildiğinde tekrar gündeme taşınacağını iddia etti.