Japonlar Meğer Bu Yüzden Tığ Gibiymiş: Her Sabah 1 Kaşık Yemek Yetiyor

Japonların tüm dünyaya tanıttığı bir yöntem de muzun tokluk etkisinden faydalanıyor. Sadece sabahları tüketeceğiniz bir muzla bile kilo verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz.

MUZ KİLO ALDIRIR MI?

Muz, besleyici özellikleriyle öne çıkmasına rağmen, kilo aldırıcı olduğu yanlış bir düşüncedir. Aslında muz, lif ve potasyum gibi yararlı bileşenleriyle doğru miktarda tüketildiğinde kilo kaybına yardımcı olabilir. Orta boy bir muz, yalnızca 105 kalori içerir ve içerdiği yüksek lif ile tokluk hissi sağlar.

MUZUN FAYDALARI VE BESİN DEĞERİ

Muz, potasyum, lif, B6 vitamini ve antioksidanlar gibi önemli besin maddeleri açısından oldukça zengindir. Ortalama bir muz, 3 gram lifin yanı sıra magnezyum ve bakır gibi mineraller içerir. Bu sayede, özellikle açlığı bastırmak için sağlıklı bir atıştırmalık olarak öne çıkar.

Artan lif tüketiminin, aşırı yeme isteğini azalttığı ve günlük alınan her ekstra lif gramının vücut ağırlığında azalma sağladığı da bilinir. Bu nedenle, diyetinizde muz tüketerek sağlıklı kilo verme sürecini destekleyebilirsiniz.