Japon Bilim İnsanları Mucizesini Açıkladı: Kahvaltıda 7 Zeytin 1 İncir Tüketilirse Ne Olur?

Japonya’da yapılan bilimsel araştırmalara göre, bu iki besin birlikte tüketildiğinde yaşlanmayı geciktiriyor ve vücut hücrelerini yeniliyor. İşte her gün 7 zeytin ve 1 incir tüketmenin sağlığa faydaları...

25 YIL BOYUNCA ÇALIŞMA YAPILDI

Japonya’da 25 yıl boyunca yaşlanma üzerine yapılan araştırmalar, genç ve sağlıklı kalmanın sırrını bu iki besinin bileşiminde buldu. Araştırmacılar, zeytin ve incirin birlikte tüketildiğinde yaşlanmaya neden olan oksidatif stresi azalttığını ve vücutta gençlik hormonu üretimini artırdığını tespit etti. Bu ikiliyi düzenli olarak tüketen deneklerde mide-bağırsak problemlerinin neredeyse hiç yaşanmadığı gözlemlendi.