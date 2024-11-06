İtalyan Usta Makarnanın Püf Noktasını Açıkladı: Meğer Böyle Haşlamak Büyük Hataymış

SOĞUK SU İLE BAŞLAYIN

Birçok kişi, makarna pişirirken suyu önce kaynatmayı tercih eder. Ancak, İtalyan aşçılara göre bu, makarnanın tadını olumsuz etkileyebilir. Soğuk su ile başlamak, makarnanın içindeki nişastanın daha düzgün salınmasını sağlar ve böylece makarnalar daha lezzetli pişer. Suyun ılık ya da sıcak olması, makarnanın metalik bir tat almasına neden olabilir. Bu yüzden, makarnayı her zaman soğuk su ile başlatmak en uygun yöntemdir.