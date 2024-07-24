İstanbul'un Yanı Başında : Birçok Kişinin Henüz Ziyaret Etmediği Sakin Şehir...

Yalova'nın en büyük avantajlarından biri, İstanbul'a olan yakınlığı. Bu sayede günübirlik geziler bile mümkün hale geliyor. Şehrin sakin ve dingin atmosferi ise ziyaretçilere adeta bir nefes alma fırsatı sunuyor. Yalova'nın stresli şehir hayatından uzaklaşıp kendini dinlemek isteyenler için biçilmiş kaftan olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Yalova, Yalova ilinin merkezi olan şehirdir. Armutlu Yarımadası'nın kuzey kıyısı ile Samanlı Dağları'nın kuzey eteklerine kurulmuş olan Yalova, Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara bölgesinin güneydoğu kesiminde yer almaktadır.