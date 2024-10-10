İstanbul'un Ünlü Restorandan İlginç Talep: Müşteriden İstedikleri Şoke Etti

Pixi Restaurant'ın rezervasyon için müşterilerine ilettiği mesaj şöyle:

"Merhaba,

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve sizi tanıyabilmek için LinkedIn ve/veya Instagram hesap bilgilerinizi talep etmemiz gerekmektedir.

Hileli rezervasyonların önüne geçebilmek ve sistemimizi daha verimli kullanabilmek için gerekli bilgileri paylaşmanızı rica ederiz.

Rezervasyon onay bilgisi tarafımıza ulaştığında en kısa sürede tarafınıza e-posta ile gönderilecektir.

Pixi Etiler"

MÜŞTERİLER ŞİKAYETÇİ

Rezervasyon yaptırdığını ve mekana gittiğinde içeri alınmadığını söyleyen bir kişi, "Rezervasyon yaptırmama rağmen rezervasyonunuz yok diyerek beni ve iki misafirimi içeri almadılar. Sistemsel bir arıza olmuştur denildi. Herhangi bir özür dileme veya telafi etme çabasında bulunulmadı. Sonuçta misafirlerimi ve beni rencide ettiler. Bu zamanda hala bir etikete, bir soyadına bakılarak insan seçen, ayrıştıran mekanların olduğunu görmek üzücü. Pixi İstanbul geri kalmış sığ bir işletme kafası ile yönetilen hiç gidilmemesi gereken bir mekan" dedi.