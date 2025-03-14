İstanbul’un Havası En Kirli İlçeleri Belli Oldu: Öğrenen Taşınıp Kaçacak! Resmen Zehir Soluyorlar
İstanbul'da anlık olarak takip edilen hava kirliliğine ilişkin veriler yayımlandı. Yeni verilerde İstanbul'un en kirli ve en temiz havasına sahip ilçeler belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul genelinde hava kalitesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından kurulan istasyonlar aracılığıyla takip ediliyor. Farklı noktalara yerleştirilen sensörler sayesinde ilçelerde bölgesel bazlı ölçümler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, İstanbul'un havası en kirli ve en temiz ilçeleri de belli oluyor. İşte resmen zehir soluyan o ilçeler...
HAVA KALİTESİ DEĞERLERİ NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?
İstanbul’da hava kirliliği, belirlenen ölçüm skalasına göre sınıflandırılıyor:
0-50: İyi
50-100: Orta
100-150: Hassas
150-200: Sağlıksız
200-300: Kötü
300-500: Tehlikeli
HAVASI EN KİRLİ İLÇE BELLİ OLDU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Hava Kalitesi İzleme Merkezi verilerine göre, Kumköy, Silivri, Sarıyer ve Arnavutköy en temiz hava kalitesine sahip ilçeler arasında yer aldı. Başakşehir, Bağcılar, Kadıköy ve Tuzla bölgelerinde hava kirliliği "orta" seviyede ölçülürken, Göztepe D-100 Karayolu çevresinde hava kalitesi "hassas" seviyeye yükseldi.
HAVASI EN KİRLİ ESENYURT OLMUŞTU
Hava Kalitesi İzleme Merkezi'nin verilerinde İstanbul'un en kirli havasına sahip ilçe Esenyurt olarak kayırlara geçmişti. Yeni verilere göre Esenyurt, yerini 134 seviyesiyle Göztepe'ye bıraktı. Göztepe'yi ise 69 seviyesiyle Tuzla takip etti.