İstanbul’un Havası En Kirli İlçeleri Belli Oldu: Öğrenen Taşınıp Kaçacak! Resmen Zehir Soluyorlar

İstanbul genelinde hava kalitesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından kurulan istasyonlar aracılığıyla takip ediliyor. Farklı noktalara yerleştirilen sensörler sayesinde ilçelerde bölgesel bazlı ölçümler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, İstanbul'un havası en kirli ve en temiz ilçeleri de belli oluyor. İşte resmen zehir soluyan o ilçeler...