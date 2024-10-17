İstanbul ve Ankara'dan Ev Alamayanlar O Şehri Gözüne Kestirdi: Akın Akın Göç Ediyorlar

İstanbul ve Ankara'daki pahalılık nedeniyle yerleşmek için uygun fiyatlı arsa ve ev arayanların başka bölgelere yönelmeye başladı. Yoğun taleplerin başladığı bölgelerde Kocaeli'nin Derince ilçesi de öne çıktı.

Derince ilçesi ve ilçenin barındırdığı Çınarlıdere Şelalesi'nin olduğu bölge de yeni yerleşim yeri arayanların dikkatini çeken yerlerden biri haline geldi. Bölgede el değmemiş doğa manzarası ve temiz havayla karşılaşan ziyaretçiler unutulmaz bir doğa deneyimi yaşıyor.

20 metre yüksekliğindeki şelale, kış aylarında akan güçlü sularıyla büyüleyici bir görüntü oluştururken, yaz aylarında sessiz ve sakin bir piknik alanına dönüşüyor. Doğaseverler, kuş cıvıltıları eşliğinde yürüyüş yaparken, şelalenin etkileyici atmosferinin tadını çıkarıyor.