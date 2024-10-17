İstanbul ve Ankara'dan Ev Alamayanlar O Şehri Gözüne Kestirdi: Akın Akın Göç Ediyorlar
Kocaeli’nin Derince ilçesinde yer alan Çınarlıdere Şelalesi, doğayla baş başa kalmak isteyenlerin gözde rotalarından biri haline geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul ve Ankara'daki pahalılık nedeniyle yerleşmek için uygun fiyatlı arsa ve ev arayanların başka bölgelere yönelmeye başladı. Yoğun taleplerin başladığı bölgelerde Kocaeli'nin Derince ilçesi de öne çıktı.
Derince ilçesi ve ilçenin barındırdığı Çınarlıdere Şelalesi'nin olduğu bölge de yeni yerleşim yeri arayanların dikkatini çeken yerlerden biri haline geldi. Bölgede el değmemiş doğa manzarası ve temiz havayla karşılaşan ziyaretçiler unutulmaz bir doğa deneyimi yaşıyor.
20 metre yüksekliğindeki şelale, kış aylarında akan güçlü sularıyla büyüleyici bir görüntü oluştururken, yaz aylarında sessiz ve sakin bir piknik alanına dönüşüyor. Doğaseverler, kuş cıvıltıları eşliğinde yürüyüş yaparken, şelalenin etkileyici atmosferinin tadını çıkarıyor.
DOĞANIN SAKLI CENNETİ
Sardala Koyu ise İstanbul'a yakınlığı ve el değmemiş doğasıyla özellikle hafta sonları doğa tutkunlarının uğrak noktası haline geliyor. İstanbul’a 93 kilometre mesafede, Kandıra ile Şile sınırında yer alan bu koy, tertemiz denizi ve üç ayrı sahil şeridiyle ziyaretçilerine huzurlu bir kaçış noktası sunuyor. Kampçılar, genellikle ortadaki geniş koyda çadırlarını kurarak, doğanın tadını çıkarıyor.
PEMBE KAYALAR VE CENNET HAVUZU
Sardala Koyu’nun arkasındaki orman içerisinde yer alan "Cennet Havuzu", zorlu bir yürüyüş parkurunun ardından ziyaretçilerini karşılıyor. Deniz suyuyla dolu bu mağara, eşsiz doğasıyla adeta görsel bir şölen sunuyor. Ayrıca, Sardala Koyu ziyaretinizde Pembe Kayalar’ı görmeden dönmemek gerekiyor. Antik Çağ’a dayanan geçmişi ve ilginç jeolojik yapısıyla Pembe Kayalar, hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.