İstanbul Semtlerinin Adının Nereden Geldiğini Biliyor Musunuz? İşte Şaşırtan Hikayeleri…

Kadıköy: Kadının Köyü

Kadıköy’ün ismi, Osmanlı döneminde İstanbul Kadısı’na bağışlanmasından gelir. Bu nedenle bölge, "Kadının Köyü" olarak anılmaya başlanmıştır. Antik çağdaki adı Kalkedon olan Kadıköy, Perslerden Bizanslılara kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

Galata: Denizcilerin Semti

Galata’nın adı, İtalyanca denizci mahallesi anlamına gelen Galata kelimesinden gelmektedir. Bizans ve Osmanlı dönemlerinde ticaretin merkezi olan bu bölge, özellikle Cenevizliler için büyük bir öneme sahipti. Günümüzde Galata Kulesi ile ünlü olan semt, geçmişte İstanbul’un en hareketli ticaret noktalarından biriydi.