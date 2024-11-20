İstanbul Semtlerinin Adının Nereden Geldiğini Biliyor Musunuz? İşte Şaşırtan Hikayeleri…
İstanbul’un pek çok ilçesinin ismi, çoğu kişinin bilmediği tarihi ve kültürel hikâyelerle şekillenmiştir. Bu kadim şehir, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaparak isimlerinde dahi bu zengin geçmişin izlerini taşır. İlçelerin isimleri, bazen bir efsaneden, bazen de bölgenin coğrafi ya da tarihi özelliklerinden kaynaklanmıştır. İşte her biri tarih kokan İstanbul ilçelerinin adlarının ardındaki hikâyeler...
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş: Taş İskelenin İzinden
Beşiktaş isminin kökenine dair birkaç farklı rivayet bulunur. En yaygın hikâyeye göre, Bizans döneminde kayalıklara yanaşan tekneler, buraya "taş iskele" anlamına gelen Beşik Taşı adını vermiştir. Zamanla bu ifade Beşiktaş olarak değişmiştir. Bir diğer anlatıya göre, Barbaros Hayrettin Paşa’nın donanmasının demirlediği taşlardan ilham alınarak bu isim verilmiştir.
Üsküdar: Askerlerin Geçiş Noktası
Üsküdar’ın ismi, Bizans dönemindeki Skutarion kelimesinden türemiştir. Bu kelime, askerlerin geçiş yaptığı ya da orduların konakladığı bir durak anlamına gelir. Osmanlı döneminde "Üsküdar" adıyla anılmaya başlayan ilçe, önemli bir liman ve ticaret merkezi olarak gelişimini sürdürmüştür.
Kadıköy: Kadının Köyü
Kadıköy’ün ismi, Osmanlı döneminde İstanbul Kadısı’na bağışlanmasından gelir. Bu nedenle bölge, "Kadının Köyü" olarak anılmaya başlanmıştır. Antik çağdaki adı Kalkedon olan Kadıköy, Perslerden Bizanslılara kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.
Galata: Denizcilerin Semti
Galata’nın adı, İtalyanca denizci mahallesi anlamına gelen Galata kelimesinden gelmektedir. Bizans ve Osmanlı dönemlerinde ticaretin merkezi olan bu bölge, özellikle Cenevizliler için büyük bir öneme sahipti. Günümüzde Galata Kulesi ile ünlü olan semt, geçmişte İstanbul’un en hareketli ticaret noktalarından biriydi.
Fatih: Fethin Simgesi
Fatih ilçesi, adını İstanbul’u fetheden Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet’ten alır. İstanbul’un fethi sonrası Sultan Mehmet, bölgede önemli camiler ve külliyeler yaptırarak burayı İslam kültürünün merkezi haline getirmiştir. Fatih adı, bu tarihi zaferin bir simgesi olarak ilçeye verilmiştir.
Eyüp: Manevi Bağların Merkezi
Eyüp ilçesi, adını Hz. Muhammed’in sahabesi Eyüp El-Ensari’den alır. İstanbul’un fethi sırasında burada defnedilen Eyüp Sultan, bölgenin manevi önemini artırmıştır. Eyüp Sultan Türbesi, ilçe ile özdeşleşerek Eyüp adının günümüze kadar taşınmasını sağlamıştır.
Beyoğlu: Bey’in Oğlu
Beyoğlu ismi, Osmanlı döneminde bölgede yaşayan Cenovalı diplomatların çocuklarına atfedilen "Bey’in Oğlu" anlamına gelen Beyioğlu kelimesinden türemiştir. Tarihi boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapan Beyoğlu, zamanla İstanbul’un en hareketli ve kozmopolit bölgelerinden biri haline gelmiştir.
Sarıyer: Altının İzinde
Sarıyer’in isminin kaynağına dair farklı rivayetler olsa da en yaygın görüş, Osmanlı döneminde bölgede altın madenlerinin bulunmasıdır. "Sarı" rengi, çıkarılan altınlarla özdeşleştirilmiş ve bu nedenle bölgeye "Sarıyer" adı verilmiştir.
Şişli: Şişçioğlu’nun İzleri
Şişli’nin adının, Osmanlı döneminde bölgede yaşayan Şişçioğlu ailesinden geldiği düşünülmektedir. Başka bir rivayete göre ise bu bölgede şiş yapımıyla uğraşan ustalar, semtin ismine ilham kaynağı olmuştur.
Bakırköy: Uzaktan Gelen Köy
Rumca "uzak köy" anlamına gelen Makrohori, Bakırköy’ün eski adıdır. Osmanlı döneminde gelişmeye başlayan bölge, zamanla "Bakırköy" adını almıştır. İsminin, çevredeki ormanlık alanlardan veya bakır işçiliğinden ilham aldığı da söylenmektedir.