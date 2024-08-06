İstanbul Boğazı’nda Bir İlk! Okyanustan Geldi; 2 Metre Boyunda, 600 Kilo Ağırlığında

Okyanusta yaşıyor, boyu 2,5 metreye, ağırlığı 600 kilograma kadar çıkıyor. İstanbul Boğazı’nda ilk kez görülünce herkesi heyecanlandırdı. Karadeniz'in Akdenizleşmesi sürecinin devam etiğini bir kez daha gösterdi.

İstanbul Boğazı’nda Bir İlk! Okyanustan Geldi; 2 Metre Boyunda, 600 Kilo Ağırlığında - Resim: 1

İstanbul'da 10 yıldan bu yana tur gemisi kaptanlığı yapan Nedim Yüzseven, 9 Temmuz'da öğle saatlerinde çıktığı tur sırasında denizde büyük bir cisim gördü. Kaptan Yüzseven, önce bunun bir lastik olabileceğini düşünürken yanına yaklaşınca daha önce hiç görmediği çok büyük bir kaplumbağa olduğunu fark ederek o anları cep telefonu ile kaydetti.

Görüntüyü kaydettikten sonra bunu sosyal medyada paylaştı. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi, Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü, Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Arda Tonay, bunun Marmara Denizi veya İstanbul Boğazı'nda daha önce hiç görülmeyen deri sırtlı deniz kaplumbağası (Dermochelys coriacea) olduğunu belirledi.

Doç. Dr. Tonay, en derine dalan dünyadaki en büyük sürüngenlerden birisi kabul edilen ve kabukları deriyle kaplı bu bireyle ilgili kaptan Nedim Yüzseven ile görüştü. Arda Tonay, görüşmenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Oğuz Türkozan ile birlikte veri, gözlem ve değerlendirmelerini bilimsel makalede ele aldı.

Kaynak: DHA

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