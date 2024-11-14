İştahsız Çocukların İştahını Anında Açıyor: Kışın Vazgeçilmezi Kabukları da Şifa Deposu

Kestane, fırında veya sobada pişirilerek keyifle tüketilirken; kalp sağlığından sindirime, cilt bakımından enerjiye kadar vücuda pek çok yarar sağlıyor. Ancak çoğu zaman göz ardı edilip çöpe atılan kabukları da sağlık açısından dikkate değer özellikler taşıyor.