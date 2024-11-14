İştahsız Çocukların İştahını Anında Açıyor: Kışın Vazgeçilmezi Kabukları da Şifa Deposu
Kış aylarının sevilen lezzetlerinden kestane, besleyici özellikleriyle bilinirken, kabuklarının da önemli faydalar sunduğu ortaya çıktı. Özellikle bal ile birleştirildiğinde kestane kabuğu, çocukların iştahını artırmada etkili olabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kestane, fırında veya sobada pişirilerek keyifle tüketilirken; kalp sağlığından sindirime, cilt bakımından enerjiye kadar vücuda pek çok yarar sağlıyor. Ancak çoğu zaman göz ardı edilip çöpe atılan kabukları da sağlık açısından dikkate değer özellikler taşıyor.
CİLT SAĞLIĞI İÇİN GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN KAYNAĞI
Kestane kabukları, içerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini destekliyor ve cilt yenilenmesine katkıda bulunuyor. Uzmanlar, kabukların balla karıştırıldığında daha da etkili hale geldiğini belirtiyor.
İŞTAHSIZ ÇOCUKLAR İÇİN DOĞAL DESTEK
Beslenme uzmanları, kestane kabuğundan hazırlanan ballı karışımın çocuklarda iştah açıcı etkisi olduğunu ifade ediyor.
Özellikle püre haline getirilip balla karıştırılarak 1 yaş ve üzeri çocuklarda kullanılabilen bu doğal tarif, iştah sorunu yaşayan ailelere sağlıklı bir alternatif sunuyor.