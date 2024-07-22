İşini İnternet Üzerinden Yapanların Akın Akın Gittiği Ülke! Türkiye'den Birçok Kişi Gitti
Son dönemde vergi avantajları ve iş olanakları arayışında olan birçok girişimci ve şirket, Kuzey Makedonya'yı tercih etmeye başladı.
Kuzey Makedonya, Avrupa'nın güneydoğusunda bulunan ve son yıllarda ekonomik büyümesi ile dikkat çeken bir ülke haline gelmiştir. Bu durum da birçok yatırımcının ilgisini çekmiş ve ülkenin iş potansiyelini keşfetmelerine olanak sağlamıştır.
VERGİ ORANLARI ÇOK DÜŞÜK
Ülkenin kurumlar vergisinin sadece yüzde 10 olduğunu öğrenen birçok şirket, bu avantajlı koşullardan yararlanmak amacıyla Kuzey Makedonya'ya yerleşmeye başladı. Üsküp Haber'den Sadık Şimşek'in aktardığı bilgilere göre, ülkeye yerleşmek oldukça hızlı bir süreç içinde gerçekleşmekte. Şirket kuruluşu için gereken süre sadece 5 gün olarak belirtiliyor.
AB YOLUNDA İLERLİYOR
Kuzey Makedonya, Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde olan bir ülke olmasıyla birlikte, en düşük kurumlar vergisi uygulayan ülkeler arasında yer alıyor. Bu durum, özellikle yurt dışından gelen ödemeler için KDV olmamasıyla birleşince, iş dünyası için oldukça cazip bir hale geliyor.
Ülkenin ekonomik avantajları sadece vergi politikalarıyla sınırlı değil. Özellikle internet üzerinden iş yapan girişimciler için de birçok fırsat sunuyor. Global piyasada faaliyet gösteren ve işini internet üzerinden yürüten birçok kişi, Kuzey Makedonya'yı tercih ederek buraya yerleşmeye başladı.
EV KİRALARI TÜRKİYE'YE GÖRE ÇOK DÜŞÜK
Ülkenin başkenti Üsküp'te ev kiralamak da oldukça uygun fiyatlarla mümkün. Eşyalı evlerin enflasyon nedeniyle zamlanmaması da ayrı bir avantaj olarak öne çıkıyor. Ülkedeki enflasyonun düşük seviyelerde seyretmesi, hem iş hem de yaşam maliyeti açısından avantajlar sunuyor. Üsküp'te ortalama 300 euro ile eşyalı bir ev kiralamak mümkün oluyor.
AB'YE SERBEST DOLAŞIMI VAR
Ayrıca, Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne serbest dolaşım imkanı sunan bir ülke olması da iş dünyası için cazip fırsatlar sunuyor. Bu durum, hem iş yapmak isteyen girişimciler hem de Avrupa pazarına erişmek isteyen şirketler için önemli bir avantaj teşkil ediyor. Türk vatandaşlarının oturum izninin bulunması durumunda ortalama 4 gün içinde AB vizesi almalarına imkan tanınıyor.
FIRSATLAR ARTARAK DEVAM EDECEK
Tüm bu avantajlarla birlikte, Kuzey Makedonya'nın vergi politikaları, ekonomik fırsatları ve yaşam maliyeti açısından iş dünyası için oldukça çekici bir ülke haline gelmiş durumda. Bu nedenle, birçok girişimcinin ve şirketin bu ülkeyi tercih ettiği gözlemlenmekte. Gelecekte de Kuzey Makedonya'nın iş dünyasına sunduğu fırsatların daha da artarak devam etmesi bekleniyor.