İşini İnternet Üzerinden Yapanların Akın Akın Gittiği Ülke! Türkiye'den Birçok Kişi Gitti

Ülkenin ekonomik avantajları sadece vergi politikalarıyla sınırlı değil. Özellikle internet üzerinden iş yapan girişimciler için de birçok fırsat sunuyor. Global piyasada faaliyet gösteren ve işini internet üzerinden yürüten birçok kişi, Kuzey Makedonya'yı tercih ederek buraya yerleşmeye başladı.

EV KİRALARI TÜRKİYE'YE GÖRE ÇOK DÜŞÜK

Ülkenin başkenti Üsküp'te ev kiralamak da oldukça uygun fiyatlarla mümkün. Eşyalı evlerin enflasyon nedeniyle zamlanmaması da ayrı bir avantaj olarak öne çıkıyor. Ülkedeki enflasyonun düşük seviyelerde seyretmesi, hem iş hem de yaşam maliyeti açısından avantajlar sunuyor. Üsküp'te ortalama 300 euro ile eşyalı bir ev kiralamak mümkün oluyor.