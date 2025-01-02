iPhone 18 ve 19'un Özellikleri Sızdırıldı: Samsung'un O Özellikleri Alındı
Henüz iPhone 17 tanıtılmadan, Apple'ın gelecekteki modellerine dair dikkat çekici bilgiler ortaya çıktı. iPhone 18 ve 19 serisi için sızdırılan detaylar, hem kamera teknolojisinde hem de tasarımda önemli yenilikler ortaya çıktı.
Apple, iPhone 18 modellerinde kamera teknolojisinde önemli bir değişikliğe giderek Sony yerine Samsung’un sensörlerini kullanmayı planlıyor. Ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun paylaştığı bilgilere göre, iPhone 18, 48 megapiksel ultra geniş kamera sensörü ile geleceği iddia ediliyor. Samsung’un, bu yeni sensörler için özel bir üretim ekibi oluşturduğu belirtildi.
DİKKAT ÇEKEN SAMSUNG DETAYI
Ayrıca Samsung’un, yalnızca Apple’a özel olarak geliştirdiği 3 katmanlı yığılmış görüntü sensörünün yanı sıra, kendi cihazları için 500 megapiksel sensör teknolojisi üzerinde çalıştığı da ifade ediliyor. Bu yeni sensörler, iPhone kullanıcılarına daha iyi fotoğraf ve video performansı sunmayı hedeflediği ortaya çıktı.
SIFIR ÇERÇEVELİ EKRAN GELİYOR
Sızdırılan bilgilere göre, iPhone 19 serisi tasarımda devrim niteliğinde bir yenilik sunacak. Apple, sıfır çerçeveli ekran teknolojisi üzerinde çalışıyor.
Bu tasarım, ekranın cihazın tamamını kapsadığı ve çerçevenin neredeyse tamamen kaldırıldığı bir yapı anlamına geliyor. Yıllardır gündemde olan bu yenilik, iPhone 19’un Apple tarihinde bir dönüm noktası olabileceğini gösterdi.