iPhone 18 ve 19'un Özellikleri Sızdırıldı: Samsung'un O Özellikleri Alındı

DİKKAT ÇEKEN SAMSUNG DETAYI

Ayrıca Samsung’un, yalnızca Apple’a özel olarak geliştirdiği 3 katmanlı yığılmış görüntü sensörünün yanı sıra, kendi cihazları için 500 megapiksel sensör teknolojisi üzerinde çalıştığı da ifade ediliyor. Bu yeni sensörler, iPhone kullanıcılarına daha iyi fotoğraf ve video performansı sunmayı hedeflediği ortaya çıktı.