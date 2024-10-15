İnsan Ayağı Değmemişti: Antartika'nın O Bölgesinde Gizemli Kapı Ortaya Çıktı! Google Haritalar'da Görüldü
Google Haritalar'da zaman zaman kaydedilen ilginç görüntüler, internet kullanıcılarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak, Antarktika'da tespit edilen gizemli bir "kapı", sosyal medyada büyük ilgi topladı. Bilim insanları ise bu tuhaf görüntüye dair açıklama getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünya’nın dört bir yanını üç boyutlu olarak gözler önüne seren Google Haritalar ve Google Earth, bazen şaşırtıcı karelere sahne olabiliyor. Çölün ortasında beliren tuhaf şekillerden, sokaklarda yakalanan ilginç insan fotoğraflarına kadar birçok görüntü, kullanıcıların ilgisini çekiyor. Şimdi ise Antarktika'daki bu gizemli "kapı" sosyal medyada tartışma yarattı.
KOCAAYAK'IN EVİ DEDİLER
Bir Reddit kullanıcısı tarafından keşfedilen ve Japonya'nın Showa İstasyonu'nun güneydoğusunda bulunan bu yapı, kısa sürede birçok spekülasyona neden oldu. Kimi kullanıcılar bunun bir uçak enkazı olduğunu öne sürerken, bazıları da bu yapıyı "Kocaayak'ın evi" olarak adlandırdı.
"KOMPLO TEORİSYENLERİ OLMASA NE YAPARDIK?"
Ancak bilim insanları, bu gizemli görüntünün doğal bir oluşum olduğunu açıkladı. Newcastle Üniversitesi'nden Buzul Bilimi Profesörü Bethan Davies, yapının eriyen bir buzdağına ait olduğunu ve bölgedeki sığ suyun etkisiyle oluştuğunu ifade etti. Leicester Üniversitesi'nden volkanolog Profesör John Smellie ise olaya esprili bir yaklaşımla, "Komplo teorisyenleri olmasaydı ne yapardık?" dedi ve görüntünün muhtemelen bir kaya parçası olduğunu belirtti.
'HEYECANLANACAK BİR DURUM YOK'
Bilim insanları, bu tür görüntülerin sıklıkla doğanın normal süreçlerinden kaynaklandığını vurgularken, heyecanlanacak bir durum olmadığını ifade etti.