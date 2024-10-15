İnsan Ayağı Değmemişti: Antartika'nın O Bölgesinde Gizemli Kapı Ortaya Çıktı! Google Haritalar'da Görüldü

"KOMPLO TEORİSYENLERİ OLMASA NE YAPARDIK?"

Ancak bilim insanları, bu gizemli görüntünün doğal bir oluşum olduğunu açıkladı. Newcastle Üniversitesi'nden Buzul Bilimi Profesörü Bethan Davies, yapının eriyen bir buzdağına ait olduğunu ve bölgedeki sığ suyun etkisiyle oluştuğunu ifade etti. Leicester Üniversitesi'nden volkanolog Profesör John Smellie ise olaya esprili bir yaklaşımla, "Komplo teorisyenleri olmasaydı ne yapardık?" dedi ve görüntünün muhtemelen bir kaya parçası olduğunu belirtti.

'HEYECANLANACAK BİR DURUM YOK'

Bilim insanları, bu tür görüntülerin sıklıkla doğanın normal süreçlerinden kaynaklandığını vurgularken, heyecanlanacak bir durum olmadığını ifade etti.