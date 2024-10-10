İngiliz Profesör İlk Kez Açıkladı! Yıllardan Beri Zararlı Deniliyordu Meğer Hafızayı Yeniliyormuş
Yıllardır bu ürünün içerisinde bulunan kafesin ürününün kalp ritminde bozukluk, uykusuzluk ve sinir gibi sağlık sorunlarına yol açabildiği söyleniyor. Ünlü İngiliz profesör, açıkladı aslında hafızayı zehir gibi çalıştırıyor. İşte ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
Uzun zamandır yaygın bir inanış olarak kabul edilen bitter çikolatanın yüksek kafein içeriğinin kalp ritmi bozuklukları, uykusuzluk ve sinirlilik gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği düşünülüyor fakat İngiliz profesör Tim Spector, bu görüşün gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Spector, bitter çikolatanın bağırsak ve beyin sağlığı açısından son derece faydalı olduğunu vurgularken kaliteli bir bitter çikolatanın bir dilim tam tahıllı ekmekle eşdeğer miktarda lif içerdiğini açıkladı. Uzmanı aynı zamanda bitter çikolatanın vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya da yardımcı olduğunu ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi