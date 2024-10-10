İncir Yerken Bir Kez Daha Düşünün: Her İncirin İçinde Mutlaka Bir Tane Çıkıyor
İncirlerin doğal yapısı gereği, her birinin içinde bir incir arısının kalıntıları bulunuyor. İncirler, bu arılar olmadan var olamazlar ve yediğimiz her incirde, meyvenin oluşumunu sağlayan bir arının kalıntısı yer alıyor. Dişi incir arısı, incirin alt kısmında bulunan küçük bir açıklıktan içeri girdiğinde, kanatlarını kaybeder ve bir daha dışarı çıkamaz. Ancak bıraktığı yavrular, boyutları küçük olduğu için dışarı çıkmayı başarabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
İncir arıları, türlerinin devamı için yalnızca incirlerin içinde bulunan uygun alanlara larvalarını bırakmak zorundadır. Dişi arılar, incirin içine girerken salgıladıkları özel bir enzim sayesinde parçalanarak meyvenin dokusuna karışır. Bu süreç sonunda, tüketilen her incirde aslında bir arının da yer aldığı belirtiliyor. Uzmanlar, incirlerin üreyebilmesi için bir eşek arısına ya da içinde ölmüş bir böceğin varlığına ihtiyaç duyduğunu ifade ediyor.
ARILAR İNCİRİN İÇİNDE NASIL ÖLÜYOR?
Olgunlaşmamış incirler, dişi çiçekleri tozlaşmaya hazır hale geldiğinde kendine has bir koku yayarak dişi arıları cezbetmeye başlar. Ancak bu koku yalnızca dişi arıları çekmektedir. Bu kokuyu alan dişi arılar, incirin dibindeki dar açıklıktan içeri girmeye çalışırken kanatlarını ve antenlerini kaybedebilirler. Bu durum, arı için bir sorun teşkil etmez; çünkü içeri girdikten sonra bu organlara ihtiyaçları kalmaz.
İNCİRİN İÇİNE YUMURTALARINI BIRAKIYOR
İncirin içinde ilerleyen dişi arı, yumurtalarını bırakır ve polenleri taşır. Bu polenler, sadece yumurta bırakılan çiçeklerin değil, diğer çiçeklerin de döllenmesini sağlar. Yumurtaların bırakıldığı çiçekler gelişim göstermeyebilir, ancak polenlerin yayılması incirin yeterli miktarda tohum üretmesine katkıda bulunur