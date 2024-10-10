İncir Yerken Bir Kez Daha Düşünün: Her İncirin İçinde Mutlaka Bir Tane Çıkıyor

İncir arıları, türlerinin devamı için yalnızca incirlerin içinde bulunan uygun alanlara larvalarını bırakmak zorundadır. Dişi arılar, incirin içine girerken salgıladıkları özel bir enzim sayesinde parçalanarak meyvenin dokusuna karışır. Bu süreç sonunda, tüketilen her incirde aslında bir arının da yer aldığı belirtiliyor. Uzmanlar, incirlerin üreyebilmesi için bir eşek arısına ya da içinde ölmüş bir böceğin varlığına ihtiyaç duyduğunu ifade ediyor.