İlk Başladığında Elinde Sadece Cep Telefonu Vardı: Şimdi Kendi İşinin Patronu Oldu

Büyük bir azim ve girişimcilik örneğiyle kendi işini kurdu. Elinde sadece cep telefonu vardı, şimdi kendi ofisini açtı ve kendi işinin patronu oldu. Hatay Samandağlı depremzedenin bu azimli hikayesi herkesi gurulandırdı.

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İlk Başladığında Elinde Sadece Cep Telefonu Vardı: Şimdi Kendi İşinin Patronu Oldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki afetzede Daren Belli, cep telefonuyla başlayan fotoğraf merakını geliştirerek, kendi iş yerini açıp fotoğrafçılık yapmaya başladı.

İlk Başladığında Elinde Sadece Cep Telefonu Vardı: Şimdi Kendi İşinin Patronu Oldu - Resim : 1

Samandağ ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Daren Belli'nin fotoğraf merakı küçük yaşlarda başladı. İlk başlarda cep telefonuyla fotoğraflar çeken genç kız, merakını fotoğraf makinesi alarak sürdürdü. Zamanla fotoğraf çekerek mutlu olduğunu anlayan Belli, depremin ardından tüm olumsuzluklara rağmen kendi iş yerini açarak fotoğraf stüdyosunu kurdu. Genç yaşına rağmen olumsuzlukları aşan Belli, kendi mücadelesini vermenin mutluluğunu yaşıyor.

İlk Başladığında Elinde Sadece Cep Telefonu Vardı: Şimdi Kendi İşinin Patronu Oldu - Resim : 2

Fotoğraf tutkusundan ve ilerleyen süreçte yaşananlardan bahseden Daren Belli, şunları söyledi:

‘'Fotoğraf tutkum gözlem ile başladı insanları gözlemlemeyi çok seviyordum ve daha sonrasında bunu telefon ile fotoğraflamaya başladım. Lisede grafik tasarım ve fotoğraf okudum aslında mimar olmak istiyordum sonra okul yıllarımda stajımı bir fotoğraf stüdyosunda yaptım yaptığım çalışmalardan sonra büyük bir tutku haline geldi ve daha sonrasında fotoğrafçı olmaya karar verdim ve bu mesleğe aşık oldum. Okulum bittikten sonra ofis kurmayı düşündüm öncelikle kimse bunu yapabileceğimi düşünmedi ama ben bir an olsun vazgeçmedim.

İlk Başladığında Elinde Sadece Cep Telefonu Vardı: Şimdi Kendi İşinin Patronu Oldu - Resim : 3

‘YIKILMADIK, KENDİ İŞİMİZİ KURMAYA KARAR VERDİK’

Fotoğraf stüdyosu açmaya karar verdiğim zaman bir araştırma yapmaya karar verdim ve ekipmanlarıma o şekilde izledim. Pandemi yaşandığında kapanmamıza rağmen o zaman da asla vazgeçmedim sonraki süreçte asrın felaketi oldu ve hepimizi çok derinden yaraladı. Yıkılmadık yeniden ayağa kalkmaya ve kendi işlerimizi, tekrar kurmaya karar verdik.”

Kaynak: İHA

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