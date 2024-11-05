Ihlamuru Böyle Kaynatınca Etkisi 10 Kat Artıyor: Yıllarca Yanlış Biliyormuşuz

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği ıhlamur, sağlığımız için sayısız fayda sunar. Ancak, bu şifalı bitkinin tüm faydalarından yararlanabilmek için doğru demleme yöntemini bilmek çok önemlidir. oğaz ağrısı, öksürük ve burun tıkanıklığını gideren, vücudu hastalıklara karşı koruyan ve mide rahatsızlıklarını gideren ıhlamuru böyle demeklemek etkisinini 10 katına çıkartıyor.