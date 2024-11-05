Ihlamuru Böyle Kaynatınca Etkisi 10 Kat Artıyor: Yıllarca Yanlış Biliyormuşuz
Kış aylarının vazgeçilmez içeceği ıhlamuru meğer yıllarca yanlış demlemişiz. Ihlamuru böyle demleyince faydası 10 kat daha da artıyormuş. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Kış aylarının vazgeçilmez içeceği ıhlamur, sağlığımız için sayısız fayda sunar. Ancak, bu şifalı bitkinin tüm faydalarından yararlanabilmek için doğru demleme yöntemini bilmek çok önemlidir. oğaz ağrısı, öksürük ve burun tıkanıklığını gideren, vücudu hastalıklara karşı koruyan ve mide rahatsızlıklarını gideren ıhlamuru böyle demeklemek etkisinini 10 katına çıkartıyor.
IHLAMUR NASIL DEMLENMELİ?
Çoğumuz ıhlamuru cam demliklerde kaynar suyla demleyerek tüketiriz. Ancak bu yöntem, ıhlamurun içindeki değerli bileşenlerin çoğunun kaybolmasına neden olur. Ihlamurun tüm faydalarını almak için farklı bir yöntem izlemeliyiz.
Cam demlikler ısıyı eşit dağıtmadığı için ıhlamur yeterince demlenmez. Metal veya porselen demlikler, ıhlamurun tüm aroması ve faydasının suya geçmesini sağlar.
Ihlamurun içindeki şifalı bileşenlerin suya geçmesi için yaklaşık 12-15 dakika kadar kısık ateşte demlenmesi gerekir.
Ihlamuru kaynar suyla demlemek, içindeki bileşenlerin daha iyi açığa çıkmasını sağlar.
Ihlamurun içine limon, bal veya zencefil ekleyebilirsiniz. Limon ve zencefil, ıhlamurun faydalarını artırarak bağışıklık sisteminizi güçlendirir.