İçli köftenin en lezzetli hali. Kilis'te meğer böyle pişiriliyormuş

İçli köfte, Orta Doğu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Özellikle Suriye, İran, Türkiye ve Lübnan gibi ülkelerde sıkça yapılan bu yemek, bulgurun hamur haline getirilip iç malzemesiyle doldurulması suretiyle hazırlanır. İçli köftenin en doğru tarifi ise birçok farklı yöntemle yapılabilir.

İçli köfte, genellikle iki farklı şekilde hazırlanır. Bunlardan ilki haşlama usulüdür. Bu yöntemde, bulgur yoğrularak hamur haline getirilir ve iç malzemesiyle birlikte haşlanır. İç malzemesi genellikle kıyma, soğan, baharatlar ve ceviz içi gibi lezzetli malzemelerden oluşur. İçli köfte hamuru, elde yoğrularak şekillendirilir ve iç malzemesiyle doldurulur. Daha sonra kaynar suya atılarak haşlanır ve servis edilir.

İkinci bir yöntem ise kızartma usulüdür.

İÇLİ KÖFTE NASIL PİŞİRİLİR?

MALZEMELER

2 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı irmik

3 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet yumurta

2 çay kaşığı pul biber

3 su bardağı sıcak su

500 gram kıyma

4 adet soğan

4 çay kaşığı tuz

10 sap maydanoz

200 gram tereyağı (ya da margarin)

İsteğe göre: 1 çay kaşığı nane, kekik, karabiber, kimyon ve 2 çay kaşığı pul biber

YAPILIŞI

İrmikli Bulgur Karışımı:



Bulgur ve irmiği bir kapta ıslatarak yarım saat dinlenmeye bırakın. Ardından suyu süzüp kenara alın.

Kıymalı Harç:



Bir tencereye 200 gram yağı koyun ve kıymayı rengi değişene kadar pişirin. Kıymanın her yeri rengini değiştirdikten sonra yarım çay bardağı su ekleyerek kavurmaya devam edin. Kıyma suyunu çektikten sonra küp küp doğranmış soğanları ekleyin ve kavurmaya devam edin. Soğanlar tamamen kavrulduktan sonra tuz ve istediğiniz baharatları ekleyin. Son olarak ceviz içlerini ekleyip ocaktan alın ve maydanozları ekleyerek karıştırın.

Hamur:



Hamur için bulgurlu karışımı bir kaba alın. Üzerine pul biber, salça, un, yumurta, yağ ve 2 çay kaşığı tuz ekleyin. Tüm malzemeleri iyice yoğurun. Yaklaşık 15 dakika yoğurduktan sonra hamuru bir araya getirip üzerini nemli bir bezle örtün. Yarım saat kadar dinlendirin.

İçli Köfte Hazırlığı:



Dinlenen hamurdan yumurtadan biraz küçük parçalar alarak yuvarlayın ve top haline getirin. İçini açarak hazırladığınız kıymalı harcı doldurun.

Haşlama İçli Köfte:



Haşlama içli köfte yapmak için bir tencereye su koyun ve içli köfteleri üst üste veya sıkışık olmayacak şekilde yerleştirin. Biraz limon ya da limon tuzu ekleyerek kaynamaya bırakın. Köfteler su yüzeyine çıkana kadar haşlayın. Su yüzeyine çıktıktan sonra en fazla 4-5 dakika daha haşlayarak pişirme işlemini tamamlayın.

Kızartma İçli Köfte:



Kızartma içli köfte yapmak için içli köfteleri kızgın ve derin bir yağda üst üste veya sıkışık olmayacak şekilde kızartın. Köftelerin her iki tarafını da güzelce kızarttıktan sonra kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.

İçli köfte tarifi bu kadar! Şimdi lezzetli içli köftelerinizi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!