İçi diri kalmıyor... Yapraklar dağılmıyor; Aşçıların sarma yaparken uyguladığı sır

Yaprak sarması, hem zeytinyağlı hem de etli olarak yapılabilen, Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biridir. Ancak yaprak sarması yapmak, göründüğü kadar kolay değildir. İşte yaprak sarmasını iyi pişirmenin püf noktaları:

- Yaprak seçimi: Yaprak sarması yapmak için en önemli malzeme, tabii ki yapraktır. Yaprakların taze, damarsız ve açık renkli olmasına dikkat edin. Eğer kavanozda satılan yapraklardan kullanacaksanız, iyice yıkayıp tuzunu akıtın.



- İç harç: Yaprak sarmasının iç harcı, damak zevkinize göre değişebilir. Zeytinyağlı yaprak sarması için pirinç, soğan, salça, nane, maydanoz, fıstık, kuş üzümü, tarçın, şeker ve nar ekşisi kullanabilirsiniz. Etli yaprak sarması için ise pirinç, kıyma, soğan, salça, karabiber ve nane tercih edebilirsiniz. İç harcın tuzunu ayarlarken, yaprağın tuz oranını da göz önünde bulundurun.



- Sarma işlemi: Yaprak sarması sararken, yaprakların yırtılmamasına ve çok sıkı olmamasına özen gösterin. Yaprakların uç kısımlarını içe doğru katlayın ve rulo şeklinde sarın. Sarma işlemi bittikten sonra, tencerenin dibine birkaç yaprak serin ve sardığınız dolmaları dik olarak dizin. Bu şekilde dolmalarınız daha iyi pişer ve dağılmaz.



- Pişirme işlemi: Yaprak sarmasını pişirmek için üzerine bir tabak kapatın ve suyunu ilave edin. Suyun dolmaların üzerini geçmesi yeterlidir. Eğer suyu az gelirse veya yaprağınız sertse, sıcak su ekleyerek pişirmeye devam edebilirsiniz.

Zeytinyağlı yaprak sarmasını limon suyu veya nar ekşisi ile ekşi tat vererek pişirebilirsiniz. Etli yaprak sarmasını ise salçalı su ile lezzetlendirebilirsiniz. Dolmalar yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.

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