İçecek Kutuları Neden Daima Yuvarlak? Nedeni Meğer Buymuş

ÜRETİM VE LOJİSTİK AVANTAJI

Silindirik form, üretim sürecinde hataya yer bırakmadan kutuların kolayca doldurulmasını sağlar. Kare ya da dikdörtgen kutular, üretim hattında daha fazla yönlendirme gerektirdiğinden üretim sürecini yavaşlatabilir. Ayrıca, yuvarlak kutular taşıma sırasında darbelere karşı daha dayanıklıdır ve ezilme riski daha düşüktür.

KULLANICI KONFORU

Silindirik kutular, ele daha rahat oturur ve içme deneyimini daha konforlu hale getirir. Keskin köşelere sahip kutular, kavramayı zorlaştırabilir ve kullanım sırasında rahatsızlık yaratabilir. Ayrıca, ağız yapısına uygun şekilde tasarlanan yuvarlak ağızlıklar içeceğin daha rahat tüketilmesini sağlar.