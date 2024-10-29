İbn-i Sina'nın Mucize Tarifi: Halk Arasında Don Yağı Olarak Biliniyor! Hem Sürülüp, Hem Yeniyor

Topuklarda oluşan kuruluk için de vazelin etkili bir çözüm sunuyor; gece yatmadan önce topuklara sürülen vazelin, sabaha daha pürüzsüz bir görünüm kazandırıyor. Kuyruk yağı ve vazelin karışımı, bu faydaları iki katına çıkararak eklem rahatsızlıklarına karşı da kullanılabiliyor. Romatizma gibi sorunları olan kişiler, bu karışımı masaj yaparak kullanarak eklemlerdeki ağrı ve sertliği azaltabilir.