İbn-i Sina'nın Mucize Tarifi: Halk Arasında Don Yağı Olarak Biliniyor! Hem Sürülüp, Hem Yeniyor
İbn-i Sina’nın eski tarih kitaplarında olan ve halk arasında 'don yağı' olarak bilinen, yüzyıllardır çeşitli yemeklerde ve sağlık alanında kullanılan mucizevi tarih ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Koyun ve keçi kuyruklarından elde edilen kuyruk yağı, yüksek doymuş yağ asidi içeriği ile A, D, E ve K vitaminleri bakımından zengin bir yapıya sahip. Bu özellikleri sayesinde, özellikle kuru ve çatlamış ciltlerde doğal bir nemlendirici etkisi sağlıyor. Cildi yumuşatmakla kalmayıp, aynı zamanda tahrişler ve yanıkların tedavisinde de etkili oluyor.
KESİKLERİ, YANIKLARI HEMEN İYİLEŞTİRİYOR
Eski köy yaşamında sıkça başvurulan kuyruk yağı, günümüzde de doğal tedavi yöntemlerini tercih edenler için önemli bir seçenek. Küçük kesiklerin, sıyrıkların ve yanıkların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olurken, vazelinle birleştiğinde bu etkiler katlanarak artıyor.
VAZELİN İLE KARIŞTIRIP SÜRÜN
Vazelin, petrol bazlı bir ürün olmasına rağmen cilt bakımında geniş bir kullanım alanı sunuyor. Kuru ve çatlamış ciltler için ideal bir çözüm olan vazelin, cildin nem dengesini koruyarak yumuşak kalmasını sağlıyor. Özellikle dirsek ve diz kapaklarındaki sertlik ve kuruluğu gideriyor.
Topuklarda oluşan kuruluk için de vazelin etkili bir çözüm sunuyor; gece yatmadan önce topuklara sürülen vazelin, sabaha daha pürüzsüz bir görünüm kazandırıyor. Kuyruk yağı ve vazelin karışımı, bu faydaları iki katına çıkararak eklem rahatsızlıklarına karşı da kullanılabiliyor. Romatizma gibi sorunları olan kişiler, bu karışımı masaj yaparak kullanarak eklemlerdeki ağrı ve sertliği azaltabilir.