İbn-i Sînâ’nın Hayat Sırrı Dediği Ot: Kabızlıktan Şekere Kadar Derman Olmadığı Hastalık Yok

ISIRGAN OTU NEDEN BU KADAR ÖZEL?

Halk arasında “ısıran ot” veya “yakan ot” gibi isimlerle de bilinen ısırgan otu, yapraklarının üzerindeki yakıcı tüyler nedeniyle dikkatli toplanması gereken bir bitki. Ancak bu yakıcı özelliğin ardında zengin vitamin ve mineral içeriği bulunuyor. Çiğ veya pişmiş olarak tüketilebilen bu bitki, özellikle çorba formunda sofralarda yerini alıyor.

Tarihte birçok tıbbi karışımda kullanılan ısırgan otu, İbn-i Sina tarafından şifa reçetelerine eklenen bitkilerden biri olarak biliniyor. Günümüzde ise Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bu bitkiyi en faydalı besinler arasında göstererek, “Beş besin seçme şansım olsa, ilk tercihim ısırgan otu olurdu.” sözleriyle öneriyor.