IBAN ile Para Yollayanlar Dikkat: Çok Büyük Risk Barındırıyor

IBAN ile para gönderenler için kritik bir uyarı yapıldı. Hile Denetimi ve Adli Muhasebe Uzmanı Fikriye Aslan "Bankaların güvenliği elbette önemli, ancak olası suistimalleri göz ardı etmemeliyiz" diyerek uyarıda bulundu.

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IBAN ile Para Yollayanlar Dikkat: Çok Büyük Risk Barındırıyor - Resim: 1

Son zamanlarda IBAN üzerinden gerçekleştirilen ödemelere yönelik sıkı yaptırımların devreye girmesiyle birlikte bankalar, kullanıcıların para transferi taleplerini kolaylaştırmak amacıyla "ÖDEME İSTE" adlı yeni bir buton sundu. Bu yenilik, ödeme süreçlerini hızlandırma ve daha pratik hale getirme amacı taşıyor. Ancak güvenlik uzmanları, bu tür özelliklerin kötüye kullanılma riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

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