IBAN ile Para Yollayanlar Dikkat: Çok Büyük Risk Barındırıyor

Son zamanlarda IBAN üzerinden gerçekleştirilen ödemelere yönelik sıkı yaptırımların devreye girmesiyle birlikte bankalar, kullanıcıların para transferi taleplerini kolaylaştırmak amacıyla "ÖDEME İSTE" adlı yeni bir buton sundu. Bu yenilik, ödeme süreçlerini hızlandırma ve daha pratik hale getirme amacı taşıyor. Ancak güvenlik uzmanları, bu tür özelliklerin kötüye kullanılma riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.