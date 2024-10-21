Hırsızların Yeni Yöntemi "Yok Artık" Dedirtti: Kapınızda İp Görürseniz Dikkat Edin

Hırsızlar, evleri soymak için her gün yeni farklı yöntemler geliştirmeye devam ediyor. Son olarak Almanya'nın Hamburg kentinde, akılalmaz bir hırsızlık yöntemi ortaya çıktı.

Hırsızların Yeni Yöntemi "Yok Artık" Dedirtti: Kapınızda İp Görürseniz Dikkat Edin

Havaların erken kararmaya başlamasıyla birlikte hırsızlık olaylarının artacağı uyarısında bulunan Hamburg polisi, halkı yeni bir dolandırıcılık yöntemine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Polisler, yaz aylarından bu yana, hırsızların giriş kapılarına yapışkan iplikler bıraktığına dair birkaç düzine vaka rapor etti.

Hırsızların bu yönteminin, Türkiye'de de görülebilmesi muhtemel olarak değerlendiriliyor.

Hırsızların Yeni Yöntemi "Yok Artık" Dedirtti: Kapınızda İp Görürseniz Dikkat Edin - Resim : 1

GİRİLEBİLECEK EVLERİN KAPILARINA ÖNCE İP YAPIŞTIRIYORLAR

Bu ince iplikler, kapı çerçevesi ile kapı kanadı arasında gerilerek ilk bakışta zor fark ediliyor. Almanya'da daha önce de benzer yöntemlerle gerçekleştirilen hırsızlıklar, suçluların evlere girmeye hazırlanması için kullanılıyor. Eğer ip sağlam kalırsa, hırsızlar ev sakinlerinin uzun süre evde olmayacaklarını anlayarak hedeflerini seçmelerine yardımcı olan bir ipucu edinmiş oluyor.

Hamburg polisi, özellikle kış mevsimi ve sonbahar tatilleri boyunca hırsızlara karşı ekstra dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Hırsızların Yeni Yöntemi "Yok Artık" Dedirtti: Kapınızda İp Görürseniz Dikkat Edin - Resim : 2

HIRSIZLARIN YÖNTEMİNİ BU ŞEKİLDE FARK EDEBİLİRSİNİZ

Polisler, vatandaşların hırsızlığa karşı alabilecekleri önlemleri açıkladı. İşte yapılabileceklerin madde:

Kapılar her zaman düzgün bir şekilde kilitlenmeli, kısa süreli bile olsa evden çıkıldığında unutulmamalıdır.

Pencerelerin, balkon ve veranda kapılarının her zaman kilitli tutulması gerekiyor, eğik pencerelerin ise kolayca açılabiliyor.

Yedek anahtarların asla dışarıda tutulmaması gerekiyor, anahtar kaybolduğunda ise kilit silindirinin en kısa sürede değiştirilmesi gerekiyor.

Çevrede göze çarpan şüpheli kişilerin derhal polise bildirilmesi gerekiyor.

Kaynak: Artı49

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