Hindistan’da Kaş Ortasındaki Kırmızı Noktanın Anlamını Duyunca Çok Şaşıracaksınız! Sadece Süs Değil

Hindistan kültüründe kadınların kaşlarının ortasında görülen kırmızı nokta, göze çarpan geleneksel bir simge olarak dikkat çekiyor. Peki bu küçük ama anlamlı işaretin ardında hangi inançlar ve semboller yatıyor? İşte detaylar...

KÖKLÜ BİR GELENEĞİN SEMBOLÜ

Halk arasında “bindi” olarak bilinen bu kırmızı nokta, yalnızca süs ya da makyaj unsuru değil. Hinduizm’de alın bölgesi, “üçüncü göz” olarak adlandırılan ruhsal bilincin merkezi kabul ediliyor. Bu nedenle bindi, manevi farkındalığı ve içsel gücü simgeleyen önemli bir işaret haline geliyor.

EVLİLİĞİN VE BEREKETİN İFADESİ

Özellikle evli kadınların taktığı kırmızı bindi, evlilik bağını, uğuru ve bereketi temsil ediyor. Kadınların bu işareti taşımaları, hem aile yaşamında mutluluğun hem de birlikteliğin göstergesi olarak görülüyor.

Eskiden daha çok dini ve kültürel bağlamda kullanılan bindi, günümüzde estetik ve moda unsuru olarak da tercih ediliyor. Renkleri ve desenleri değişebilen bu geleneksel işaret, modern Hindistan’da hem manevi hem de dekoratif bir sembol olmayı sürdürüyor.

