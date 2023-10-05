Hiç bilmiyorduk... Bu krepte normal un yok.. Üstelik puf puf kabarıp börek gibi oluyor

"Krep", Fransız mutfağına ait bir tatlı çeşididir. Genellikle yuvarlak ya da kare şeklindeki hamurların içine çikolata, meyve, reçel ya da fındık kreması gibi malzemeler konularak hazırlanır. Krep, Türk mutfağında da sıklıkla tüketilmekte olup, özellikle kahvaltı sofralarında tercih edilmektedir. Günümüzde birçok farklı lezzet ve sunum alternatifiyle krep, dünya genelinde popüler bir tatlı olarak bilinmektedir. Krep tatlı veya tuzlu olarak tüketilebilmektedir.

Krep çok sevilen atıştırmalıklar arasında yer alıyor. Şimdi paylaşacağımız krep tarifine hayran kalacaksınız. Bir youtube kullanıcısı tarafından paylaşılan tarif kısa sürede dikkat çekti.

İşte aşama aşama mercimek unundan yapılan krep tarifinin detayları.

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Porsiyon Sayısı: 4

Mercimek Unundan yapılan Krep için Malzemeler

1 su bardağı mercimek unu

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

½ u bardağı su

½ çay kaşığı tuz

Mercimek Unundan Krep Tarifinin Hazırlanışı

Yumurtayı tuz ile beraber el çırpıcısı ile çırpın.

Süt ve suyu ilave edip çırpmaya devam edin.

Mercimek ununu azar azar ilave ederek malzemeleri karıştırın.

Pürüzsüz akışkan bir hamur elde edin.

Krep tavasını ısıtın ve hamurtan bir kepçe dökün.

Tavayı sık sık oynatarak krebi arkalı önlü pişirin.

Pişirmek için bilmeniz gereken püf nokta;

Krep hamuru bekledikçe koyulaşacaktır, 1 yemek kaşığı su ilave edebilirsiniz. Krem peyniri ile servisi tavsiye olunur.

MERCİMEK UNU NEDİR?



sagliktarim.com.tr sitesinde yer alan bilgilere göre; Mercimek tanesinin öğütülmesi ile elde edilen undur. Mercimek unu çorbalara kıvam arttırıcı olarak kullanmaktır. ·100 gr ununun içerisinde 116 kcal enerji bulunmaktadır. Sodyum, potasyum, protein, magnezyum, C vitamini, demir, kalsiyum, A, B12, D vitamini açısından zengin bir yiyecektir.