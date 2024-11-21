Herkesin Gündelik Yaptığı İşleri Paraya Döktü: 18 Milyon Lira Kazanıyor
Finlandiya’nın Tampere şehrinde yaşayan 30 yaşındaki Auri Kananen, sıradan bir eylemle büyük bir servet kazandı. Herkesin gündelik olarak yaptığı temizlik işleriyle dikkatleri üzerine çeken Kananen, bu işten tam 18 milyon TL gelir elde etti. İşte Kananen’in milyonerliğe giden yolculuğunun hikayesi…
Kaynak: Haber Merkezi
Kananen, 2020 yılında gönüllü olarak ev temizliği yapmaya başladı. Temizlik yaparken elde ettiği ipuçlarını ve ilginç detayları sosyal medya hesabından paylaşarak sosyal medyada kısa sürede kullanıcıların dikkatini çekti. Kısa sürede büyük bir kitleye ulaşan Kananen, temizlik videolarıyla hem ilgi gördü hem de bu ilgiyi kazanca çevirmeyi başardı.
TOPLAM GELİRİ 500 BİN EURO’YU BULDU
16 yaşından itibaren temizlik yapmaya alışkın olan Kananen, TikTok üzerinden elde ettiği başarıyla bugün 10 milyondan fazla takipçiye sahip. Ayrıca YouTube kanalı aracılığıyla da temizlik ipuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Bugüne kadar kazandığı toplam gelir yaklaşık 500 bin Euro’yu buldu.
10 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI
Kananen, bu başarıyı şu sözlerle dile getiriyor:
Temizlik yapmak benim için büyük bir keyif. Bu süreçte hem eğleniyor hem de tatmin edici bir iş yapıyorum. İlk 100.000 takipçiye ulaştığımda çok heyecanlanmıştım, ancak bugün 10 milyon kişiye hitap ediyor olmak inanılmaz bir duygu.
ŞİRKET KURDU, DÜNYAYI TEMİZLİYOR
Başarılarını bir adım öteye taşıyan Kananen, sevdiği işi büyüterek bir temizlik şirketi kurdu. Şimdi yalnızca Finlandiya’da değil, İngiltere, İsviçre ve İsveç gibi ülkelerde de ev temizliği yapıyor. Seyahat etmeyi ve temizlik yapmayı birleştiren Kananen, bu yaşam tarzından büyük bir mutluluk duyduğunu belirtiyor.
Kazandığı büyük gelire rağmen mütevazı yaşam tarzını koruyan Kananen, sözlerini şöyle tamamladı:
Para beni değiştirmedi. Temizlik yapmayı, bunu insanlarla paylaşmayı seviyorum. Bir yüzeydeki kalın tozu sildiğinizde hissettiğiniz tatmin inanılmaz bir duygu. Bu işi yaparken kendimi tamamlanmış hissediyorum.