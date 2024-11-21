Herkesin Gündelik Yaptığı İşleri Paraya Döktü: 18 Milyon Lira Kazanıyor

TOPLAM GELİRİ 500 BİN EURO’YU BULDU

16 yaşından itibaren temizlik yapmaya alışkın olan Kananen, TikTok üzerinden elde ettiği başarıyla bugün 10 milyondan fazla takipçiye sahip. Ayrıca YouTube kanalı aracılığıyla da temizlik ipuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Bugüne kadar kazandığı toplam gelir yaklaşık 500 bin Euro’yu buldu.

10 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI

Kananen, bu başarıyı şu sözlerle dile getiriyor:

Temizlik yapmak benim için büyük bir keyif. Bu süreçte hem eğleniyor hem de tatmin edici bir iş yapıyorum. İlk 100.000 takipçiye ulaştığımda çok heyecanlanmıştım, ancak bugün 10 milyon kişiye hitap ediyor olmak inanılmaz bir duygu.