Herkes Zeytinyağı ve Tereyağı Zannediyordu: Meğer En Sağlıklı Yağ Buymuş
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Stanford Üniversitesi'nde yapılan çarpıcı bir araştırma, hangi yağın en sağlıklı olduğunu ortaya çıkardı. Bu araştırmanın sonucunda listenin başında ne tereyağı ne de zeytinyağı yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Koronavirüs sonrası değişen beslenme alışkanlıklarıyla birlikte, kalp sağlığını koruma ve kilo kontrolü sağlama amacıyla zeytinyağına olan ilgi artmıştı. Tereyağı ise kemik gelişimi ve onarımı için önemli olduğundan son yıllarda öne çıkan yağlardan biriydi. Ancak Prof. Alexandra Yakovleva'nın liderlik ettiği çalışma, en sağlıklı yağın aslında ayçiçek yağı olduğunu ortaya koydu.
AYÇİÇEK YAĞININ SAĞLIĞA FAYDALARI
Yakovleva, ayçiçek yağının içeriğinde yüksek miktarda doymamış yağ asitleri bulunduğunu ve bu yağın kalp sağlığını desteklediğini belirtti. Bu asitler, kalbi korurken damarların tıkanma riskini azaltmaya da yardımcı oluyor.
Araştırma, ayçiçek yağının mide ve bağırsak sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olduğunu gösterdi. Daha önce yapılan çalışmalar, bu yağın beyin gelişimi açısından da destekleyici özellikler taşıdığını ortaya koymuştu.
Diyabet hastaları için ayçiçek yağı, insülin ihtiyacını karşılamaya yardımcı olan sağlıklı bir alternatif olarak öne çıkıyor. Hayvansal yağlarla karşılaştırıldığında ise metabolizma üzerinde daha olumlu etkiler sağlıyor.
AYÇİÇEK YAĞININ DİĞER FAYDALARI
Ayçiçek yağı, içeriğindeki Omega-3 sayesinde enfeksiyon riskini azaltıyor ve hücre yenilenmesini destekliyor. Bu nedenle, kozmetik ürünlerinde de zaman zaman ayçiçek yağı kullanılmaktadır.
AYÇİÇEK YAĞI TÜKETİMİNDE ÖLÇÜYE DİKKAT
Ancak ayçiçek yağının da aşırı tüketimi damar tıkanıklığına neden olabileceğinden ölçülü kullanımı önem taşıyor. Kadınlarda menopoz döneminde aşırı tüketilmesi meme kanseri riskini, erkeklerde ise prostat kanseri riskini artırabileceği için dikkatli tüketilmesi tavsiye ediliyor.