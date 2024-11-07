Herkes Zeytinyağı ve Tereyağı Zannediyordu: Meğer En Sağlıklı Yağ Buymuş

AYÇİÇEK YAĞININ SAĞLIĞA FAYDALARI

Yakovleva, ayçiçek yağının içeriğinde yüksek miktarda doymamış yağ asitleri bulunduğunu ve bu yağın kalp sağlığını desteklediğini belirtti. Bu asitler, kalbi korurken damarların tıkanma riskini azaltmaya da yardımcı oluyor.

Araştırma, ayçiçek yağının mide ve bağırsak sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olduğunu gösterdi. Daha önce yapılan çalışmalar, bu yağın beyin gelişimi açısından da destekleyici özellikler taşıdığını ortaya koymuştu.

Diyabet hastaları için ayçiçek yağı, insülin ihtiyacını karşılamaya yardımcı olan sağlıklı bir alternatif olarak öne çıkıyor. Hayvansal yağlarla karşılaştırıldığında ise metabolizma üzerinde daha olumlu etkiler sağlıyor.