Herkes Mandalina Sanıyor Ama Bambaşka Bir Meyve! Soğuk Günlerde Tüketenlere Hastalık Uğramıyor
Soğuk kış günlerinde bağışıklığı güçlendiren meyvelerden biri olarak öne çıkan kumkuat, egzotik görünümü ve kendine has tadıyla dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu meyvenin düzenli tüketiminin hastalıklara karşı koruma sağladığını belirtiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kumkuat, Türkiye’de özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetiştiriliyor ve son yıllarda popülerliği hızla artıyor. Görünüşü portakal ya da mandalinayı andırsa da bu meyve, kabuğuyla birlikte yenilmesiyle diğer narenciyelerden ayrılıyor.
C VİTAMİNİ DEPOSU
Kumkuat, düşük kalorisi ve zengin besin içeriğiyle sağlıklı bir atıştırmalık olarak tercih ediliyor. C vitamini, potasyum ve lif açısından zengin olan bu meyve, bağışıklık sistemini desteklemesinin yanı sıra sindirimi kolaylaştırıyor.
KALP SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR
İçeriğindeki antioksidanlarla vücudu zararlı etkilere karşı koruyan kumkuat, yaşlanmayı geciktirici özellikler taşıyor. Ayrıca, düzenli tüketiminin kalp sağlığını desteklediği ve hipertansiyon riskini azalttığı ifade ediliyor.
Bu kış bağışıklığınızı güçlendirmek ve sağlıklı bir alternatif arıyorsanız, kumkuat meyvesini sofralarınıza eklemeyi düşünebilirsiniz.