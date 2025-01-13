Herkes Mandalina Sanıyor Ama Bambaşka Bir Meyve! Soğuk Günlerde Tüketenlere Hastalık Uğramıyor

Kumkuat, Türkiye’de özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetiştiriliyor ve son yıllarda popülerliği hızla artıyor. Görünüşü portakal ya da mandalinayı andırsa da bu meyve, kabuğuyla birlikte yenilmesiyle diğer narenciyelerden ayrılıyor.