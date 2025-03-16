Herkes Çöpe Atıyor Faydasını Bilen Yok! Duyan Pişman Oluyor, O Hastalığı Kökten Bitiriyor

AMELİYATSIZ HEMOROİD TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Lazer Tedavisi: Düşük yoğunluklu lazer ışınlarıyla hemoroid damarları yakılarak küçültülür. Ağrısız ve hızlı bir yöntemdir.

Lastik Bant (Rubber Band Ligasyon) Yöntemi: Hemoroid memesine özel bir bant takılarak kan akışı kesilir, böylece birkaç gün içinde kuruyarak düşmesi sağlanır.

Skleroterapi (İğne Tedavisi): Özel bir ilaç enjekte edilerek hemoroid damarlarının büzüşmesi sağlanır.

Kızılötesi Koagülasyon: Isı kullanılarak hemoroid dokusu küçültülür ve zamanla kaybolması sağlanır.

Patlıcan sapı suyu, doğal bir destekleyici olarak öne çıkarken, hemoroid sorunu yaşayan kişilerin kesin çözüm için mutlaka bir doktora başvurması öneriliyor.