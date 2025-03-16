Herkes Çöpe Atıyor Faydasını Bilen Yok! Duyan Pişman Oluyor, O Hastalığı Kökten Bitiriyor
Genellikle çöpe atılan patlıcan sapları, sağlık açısından beklenmedik faydalar sağlayabilir. Özellikle hemoroid (basur) rahatsızlığına karşı doğal bir destekleyici olarak kullanılan patlıcan sapı suyu, halk arasında ameliyatsız çözüm arayanlar için alternatif bir yöntem olarak öne çıkıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Op. Dr. Engin Baştürk'ün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, patlıcan saplarının kaynatılarak elde edilen suyun hem içilerek hem de doğrudan basurlu bölgeye uygulanarak fayda sağlayabileceği belirtiliyor. Ancak bu yöntemin bilimsel olarak kesin bir tedavi olduğu kanıtlanmış değil.
İLTİHABI AZALTIYOR
Patlıcan sapının içeriğinde bulunan antioksidanlar, flavonoidler ve lifler, damar sağlığını destekleyerek iltihaplanmayı azaltabilir. Bazı araştırmalar, flavonoidlerin kan dolaşımını iyileştirdiğini ve damar esnekliğini artırarak hemoroid belirtilerini hafifletebileceğini gösteriyor. Buna rağmen, patlıcan sapı suyu tek başına tıbbi tedavi yerine kullanılmamalı, yalnızca doktor kontrolünde destekleyici bir yöntem olarak değerlendirilmeli.
PATLICAN SAPI KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?
Basur sorunu yaşayanların doğal destekleyici olarak kullandığı patlıcan sapı suyu, kolayca hazırlanabilir. İşte tarifi:
Malzemeler:
5-6 adet patlıcan sapı
1 litre su
Hazırlanışı:
Patlıcanları kestikten sonra saplarını ayırıp iyice yıkayın.
1 litre suyu kaynatın ve patlıcan saplarını içine atın.
Kısık ateşte yaklaşık 10-15 dakika kaynatın.
Ocaktan alıp ılımaya bırakın, ardından süzüp cam bir şişeye aktarın.
Kullanımı:
Sabah ve akşam olmak üzere günde 1-2 bardak tüketilebilir.
7-10 gün boyunca düzenli içilmesi tavsiye edilir.
HEMOROİDE KARŞI ALINABİLECEK DİĞER ÖNLEMLER
Lif açısından zengin besinler tüketmek
Günlük yeterli miktarda su içmek
Dışkılama sırasında ıkınmaktan kaçınmak
Uzun süre tuvalette oturmamak
Ağrıyı hafifletmek için ılık suyla oturma banyosu yapmak
AMELİYATSIZ HEMOROİD TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Lazer Tedavisi: Düşük yoğunluklu lazer ışınlarıyla hemoroid damarları yakılarak küçültülür. Ağrısız ve hızlı bir yöntemdir.
Lastik Bant (Rubber Band Ligasyon) Yöntemi: Hemoroid memesine özel bir bant takılarak kan akışı kesilir, böylece birkaç gün içinde kuruyarak düşmesi sağlanır.
Skleroterapi (İğne Tedavisi): Özel bir ilaç enjekte edilerek hemoroid damarlarının büzüşmesi sağlanır.
Kızılötesi Koagülasyon: Isı kullanılarak hemoroid dokusu küçültülür ve zamanla kaybolması sağlanır.
Patlıcan sapı suyu, doğal bir destekleyici olarak öne çıkarken, hemoroid sorunu yaşayan kişilerin kesin çözüm için mutlaka bir doktora başvurması öneriliyor.