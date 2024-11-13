Herkes Çayla Birlikte Tüketiyor Ancak Bir de Kahveyle Deneyin: Bu Etkisini Kimse Bilmiyordu

DOĞAL AĞRI KESİCİ

Kahveye eklenen limon suyu, baş ağrısını hafifletmek için bilinen etkili yöntemlerden biridir. Limonun doğal ağrı giderici etkileri, kafein ile birleşerek baş ağrılarının hafiflemesine yardımcı olur. Ancak mide hassasiyeti olanlar için bu karışım mide bulantısına yol açabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır. Bu doğal çözüm, herkes için uygun olmayabilir. Bu yüzden denemeden önce hassasiyetlere dikkat etmekte fayda var.