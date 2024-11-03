Her Yağmur Sonrası Ortaya Çıkıyorlar: Bakın Sebebi Neymiş
Bahçeli alanlarda, özellikle yağmurdan sonra salyangozlarla karşılaştığınız oldu mu? Efsanelere göre bu yavaş hareket eden canlılar en çok yağmurlu havalarda ortaya çıkar. Peki, salyangozları yağmur sonrası görmemizin ardında nasıl bir sır yatıyor olabilir?
Salyangozlar, vücutlarının yaklaşık %80’i su olduğu için nemli ortamlarda yaşamaya ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden onları çoğunlukla gölge alanlarda, toprak altında veya ağaçlarda görürüz. Güneşe uzun süre maruz kalmaları ise bu küçük canlılar için ölümcül olabilir. Gün boyunca fazla görünmemelerinin sebebi de budur. Çoğunlukla sabah ve akşam saatlerinde ya da yağmurdan sonra dışarı çıkarlar.
YAĞMUR SONRASI YÜKSEK NEM ETKİLİYOR
Yağmurun ardından çevrede oluşan yüksek nem oranı, salyangozların daha güvenle hareket edebilecekleri bir ortam yaratır. Bu durum sadece su ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamakla kalmaz; aynı zamanda, üreme faaliyetleri için de uygun bir zemin oluşturur. Yağmurun sağladığı nem, diğer salyangozlara ulaşmak için uygun bir ortam sağlar.
AVCILARIN TİTREŞİMLERİNE BENZETİYORLAR
Bir başka ilginç sebep de yağmur damlalarının sesinin, avcıların titreşimlerine benzemesidir. Yağmur damlalarını bu şekilde algılayan salyangozlar, yüzeye çıkarak kendilerini korumaya çalışır. Yani, yağmur sonrası onları toprak üstünde görmemizin altında hem güvenlik hem de hayatta kalma içgüdüsü yatar.