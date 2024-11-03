Her Yağmur Sonrası Ortaya Çıkıyorlar: Bakın Sebebi Neymiş

Salyangozlar, vücutlarının yaklaşık %80’i su olduğu için nemli ortamlarda yaşamaya ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden onları çoğunlukla gölge alanlarda, toprak altında veya ağaçlarda görürüz. Güneşe uzun süre maruz kalmaları ise bu küçük canlılar için ölümcül olabilir. Gün boyunca fazla görünmemelerinin sebebi de budur. Çoğunlukla sabah ve akşam saatlerinde ya da yağmurdan sonra dışarı çıkarlar.