Her Kahvaltıda Tüketiliyor Ancak Farkını Kimse Bilmiyor! Bakın Hangisi Daha Sağlıklıymış!

YUMURTANIN RENGİ NASIL DEĞİŞİR?

Yumurtanın rengi tamamen tavuğun genetik yapısına bağlıdır. Beyaz tüylü tavuklar genellikle beyaz yumurta verirken, kırmızı veya kahverengi tüylü tavuklardan kahverengi yumurtalar elde edilir. Daha nadir olarak mavi ve yeşil yumurtlayan özel ırklar da bulunur. Ancak, yumurtanın dış rengini belirleyen bu faktörler, besin değerine herhangi bir etkide bulunmaz.

Yumurtanın içeriği ve kalitesi, tavuğun nasıl beslendiği, yaşam koşulları ve çevresel faktörlerle doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla, beyaz ya da kahverengi yumurta arasında sağlık açısından belirgin bir fark yoktur.