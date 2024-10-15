Her Gün Yapılan Bu 4 Alışkanlık Böbrekleri Resmen Bitiriyor: Diyalizin Kapısını Aralıyor

AŞIRI ŞEKER TÜKETİMİ

Yüksek miktarda şeker tüketimi, obezite ve diyabet gibi böbrek hastalığı riskini artıran faktörlere yol açabilir. Yüksek kan şekeri, böbrek damarlarına zarar verebilir ve böbrek fonksiyonlarını bozabilir. Şeker alımınızı sınırlayarak böbrek sağlığınızı koruyabilirsiniz.

ERKEN BELİRTİLERE DİKKAT

Böbrek hastalığının erken belirtilerini fark etmek ve görmezden gelmemek çok önemlidir. Yorgunluk, sık idrara çıkma, gözlerde şişlik gibi belirtiler, böbrek sağlığınızla ilgili bir uyarı olabilir. Bu belirtileri göz ardı etmek yerine, sağlık kontrolüne gitmek böbrek fonksiyonlarınızı korumanın ilk adımı olacaktır.