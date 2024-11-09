Her Gün Tüketiyoruz Ama Aklımızın Ucundan Geçmiyordu: Ekmek Yemenin Etkileri Şoke Etti

KAN ŞEKERİNDE ANİ YÜKSELİŞE NEDEN OLUYOR

Beyaz ekmek, vücutta hızla sindirilen basit karbonhidratlar içerir. Bu, kısa sürede kan şekerinde ani bir artışa yol açabilir. Amerikan Kalp Derneği’ne göre, kan şekeri hızla yükselip düşerken halsizlik ve yorgunluk hissi oluşabilir. Ayrıca, beyaz ekmeğin yüksek glisemik indeksi kan şekerinde dalgalanmalara sebep olur, bu da uzun vadede diyabet gibi hastalıklara davetiye çıkarabilir.

Tam tahıllı ekmekler ise lif açısından zengindir ve sindirimi daha uzun sürdüğü için ani kan şekeri yükselmelerine neden olmaz.