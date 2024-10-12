Her Araçta Bulunuyor! Bu İşaretin Sırrı Açığa Çıktı, Kullanırken Dikkat Edilmeli

1970'LERDEN İTİBAREN POPÜLERLİK KAZANDI

ICHTHYS sembolü, 1970'lerde yeniden keşfedildi ve dindar Hristiyanların araçlarında sıkça gördüğümüz bir çıkartma haline geldi. Günümüzde ise bu sembol, bir nevi tekrar bir gizli işaret olarak karşımıza çıkıyor çünkü birçok insan bu sembolün gerçek anlamını bilmiyor. İlginç bir şekilde, araçlara yapıştırılan bu balık çıkartması tek başına yanlış anlaşılan bir sembol değil mesela ünlü bir adanın silueti olan bir başka çıkartma, bazı kişiler tarafından bir balerin ya da silah olarak yorumlanabiliyor.