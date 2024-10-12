Her Araçta Bulunuyor! Bu İşaretin Sırrı Açığa Çıktı, Kullanırken Dikkat Edilmeli
Araçlara yapıştırılan bu çıkartma sembolü aslında görünenden çok fazlasını simgeliyor. Bu sembol 1974’lerden itibaren popülerlik kazanırken bu sembolü araçlarda kullanırken dikkat edilmeli. İşte ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
Günümüzde araçların çıkartmalarla süslenmesi, geçmişteki kadar yaygın olmasa da hala bazı sürücüler tarafından tercih ediliyor. Eskiden, otomobillerin bagaj kapaklarında sloganlar ve futbol kulübü logoları sıkça görülürdü. Günümüzde ise bazı zorunlu çıkartmalar örneğin kiralık araçlar için kullanılan mavi çıkartma, araçlarda yer alıyor. Bunun yanı sıra, bazı araç sahipleri hala araçlarını kişiselleştirmeyi tercih ediyor. Örneğin, bagaj kapağında yer alan iki kıvrımlı çizgiden oluşan küçük bir balık sembolü.
BALIK SEMBOLÜNÜN ANLAMI
Bu balık sembolü, sadece balık tutma merakını ifade etmez aslında derin bir dini anlam taşıyor. Yunanca'da "balık" anlamına gelen "ICHTHYS" kelimesi, Hristiyan inancının bir simgesi olarak kabul edilirken, Yunanca harflerle yazıldığında ΙΧΘΥΣ şeklini alan bu kelimenin her bir harfi, İsa'nın kimliğini tanımlayan bir ifade anlamına geliyor.
Ι (Iēsoûs): İsa
Χ (Christós): Mesih
Θ (Theoû): Tanrı
Υ (Hyiós): Oğlu
Σ (Sōtér): Kurtarıcı
BALIK SEMBOLÜ: HRİSTİYANLAR ARASINDA GİZLİ BİR İŞARET Mİ?
Balık sembolü, sadece sıradan bir balık resmi olmanın ötesinde bir anlama sahip. Erken dönem Hristiyanları tarafından gizli bir işaret olarak kullanıldığına dair rivayetler bulunurken bu dönemde Hristiyanlar, kum üzerine bir yay çizer ve karşıdaki kişi bu şekli tamamlayarak kendisini Hristiyan olarak tanıtmak için kullanırdı. Bu hikaye kesin bir kanıta dayanmıyor.
1970'LERDEN İTİBAREN POPÜLERLİK KAZANDI
ICHTHYS sembolü, 1970'lerde yeniden keşfedildi ve dindar Hristiyanların araçlarında sıkça gördüğümüz bir çıkartma haline geldi. Günümüzde ise bu sembol, bir nevi tekrar bir gizli işaret olarak karşımıza çıkıyor çünkü birçok insan bu sembolün gerçek anlamını bilmiyor. İlginç bir şekilde, araçlara yapıştırılan bu balık çıkartması tek başına yanlış anlaşılan bir sembol değil mesela ünlü bir adanın silueti olan bir başka çıkartma, bazı kişiler tarafından bir balerin ya da silah olarak yorumlanabiliyor.
ARAÇLARDA ÇIKARTMA KULLANIRKEN DİKKAT
Bazı çıkartmalar araçlara kişisel bir dokunuş katabilir ancak çıkartma yapıştırmadan önce dikkatli olmakta fayda var. Zira her araca her çıkartmayı yapıştırmak yasal olarak izin verilen bir durum olmayabilir. Özellikle ticari veya resmi araçlarda, çıkartmaların yasal durumu ve kurallarına uygun olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Bu hem aracın görünümünü korur hem de yasal sorunlarla karşılaşmanızı engeller.