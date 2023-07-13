Hazırlıklar başlasın. Küflenmeyen salçaların püf noktası! Hazırlanışı öyle kolay ki..

Salça, Türk mutfağının vazgeçilmez malzemelerinden biridir. Ancak, salçanın uzun süre saklanması ve kullanılması gerektiğinde küflenmesi gibi bir sorunla karşılaşabiliriz. Bu yazımızda, salça küflenmemesi için püf noktalarını sizlerle paylaşacağız.

1. Temizlik ve Hijyen

Salça yaparken kullanacağınız malzemelerin temizliği ve hijyeni çok önemlidir. Öncelikle, salça yapacağınız domateslerin yıkanması gerekmektedir. Ayrıca, kullanacağınız tencere, kaşık ve kavanozların da temiz olması gerekmektedir. Bu sayede, salçanızın içerisinde herhangi bir mikrop bulunmaz ve küflenme riski azaltılmış olur.

2. Salçanın Pişirilmesi

Salça yaparken, domateslerin iyice pişirilmesi gerekmektedir. Domateslerin içerisindeki suyun tamamen buharlaşması ve kıvamının yoğunlaşması önemlidir. Bu sayede, salçanızın içerisindeki su oranı azalmış olur ve küflenme riski de azaltılmış olur.

3. Salçanın Saklama Koşulları

Salçanızı saklayacağınız kavanozun temiz ve kuru olması gerekmektedir. Ayrıca, salçanın kavanozun içerisinde tamamen kapalı olması önemlidir. Salçanızı buzdolabında saklamak, küflenme riskini azaltacaktır. Ancak, salçanızı buzdolabında saklarken, kavanozun ağzını sıkıca kapattığınızdan emin olmalısınız.

4. Salçanın Yapısı

Salça yaparken, içerisine tuz eklemek önemlidir. Tuz, salçanın içerisindeki su oranını azaltır ve küflenme riskini azaltır. Ayrıca, salçanızın içerisine sirke veya limon suyu ekleyerek de küflenme riskini azaltabilirsiniz.

5. Salçanın Tüketimi

Salçanızı tüketmeden önce, üzerinde herhangi bir küflenme belirtisi olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Eğer salçanızda küf görürseniz, salçayı hemen atmalısınız.

Sonuç olarak, salça yaparken hijyen kurallarına dikkat etmek, domatesleri iyice pişirmek, salçayı saklama koşullarına uygun şekilde muhafaza etmek ve salçanın içerisine tuz, sirke veya limon suyu eklemek gibi püf noktalarına dikkat etmek, salçanın küflenmesini engelleyecektir. Sağlıklı ve lezzetli salçalar yapmak için bu püf noktalarını uygulamanızı öneririz.

SALÇA TARİFİ

Biber salçası malzemeler:

• 5 kilo kapya biber

• 500 gram acı sivri biber

• 3 yemek kaşığı kaya tuzu

• Saklamak için yarım su bardağı ayçiçek yağı

Biber salçası yapılışı:

• Bol su içinde yıkadığınız kapya biberleri ve acısını katması için kullandığınız acı biberlerin sap kısımlarını kesip iç çekirdeklerini çıkarın.

• Etli ve zedelenmemiş olan biberleri iri parçalar şeklinde doğrayın. Aralarına az miktarda kaya tuzu serpiştirip derin ve kapaklı bir tencereye koyun. Çok az ekleyeceğiniz su ilavesiyle beraber 20 dakika kapağı kapalı pişirin.

• Biberleri haşladığınız suyu dilerseniz çorba gibi tariflerinizde kullanmak için ayırabilirsiniz.

• Özlü ve pürüzsüz kıvamda salçalar elde etmek için tel süzgeçten biberleri geçirin çıkan posa kısımlarını ayırın. Yahut bir mikser yardımıyla tüm biberleri ezin.

• Hazırladığınız bu biber püresini iki farklı yöntemle salça kıvamına getirebilirsiniz.

• İlk olarak biber pürelerinizi güneşin altında bırakarak fazla suyunu çektirme.

• Bu yöntemi uygulayacaksanız biber pürelerinizi geniş bir tepsi içerisine alın. Tepsinin içerisine toz, böcek gibi çevreden gelecek zararlı maddelere maruz kalmayacak şekilde güneşin altında bekletin. Tahta kaşık yardımıyla iki günde bir karıştırarak fazla suyunu çekmesini sağlayın. Bu yöntem günlerce sürebilir.

• Kapağı sıkı kapanan bir kap içerisine suları çekilen salçalarınızı alın. Kavanozu doldurduktan sonra kapağını kapatıp ters çevirerek bir gece bekletin. Ertesi gün açıcınca bozulmaması için sıvıyağı üst kısma sürüp tekrar kapağını kapatarak buzdolabında muhafaza edin.

• İkici yöntemi inceleyecek olursak Biber pürenizi derin tencere içerisinde tüm suyunu çekene kadar kaynatın. Dibinin tutmaması ve sıçrama olmaması için tahta kaşıkla arada karıştırmayı unutmayın.

• Suyunu çektirdiğiniz biberleri temiz kavanozlara sıcakken döküp kapaklarını sıkıca kapatın. Ters çevirip bir gece bekletin. Açıp kullanmaya başladığınızda ise üzerine sıvıyağ döküp kapağı kapalı olarak buzdolabında saklayın.

Kaynak: Habertürk