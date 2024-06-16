Hasat sonrası 1 kilosu 1500 TL ediyor! Domatesi, salatalığı kaldırıp bunu etkiler

Artan talep ve azalan arz nedeniyle, 1 kilogram salep 1500 TL'ye kadar yükselmiş durumda. Bu durum, tüketicileri tedirgin ederken, aynı zamanda salep üreticilerini de sevindiriyor.

Son yıllarda Trabzon'da fındık ve çaya alternatif bir ürün olarak üretimi hızla artan salep, bölgedeki çiftçiler için yeni bir umut ışığı yakıyor. Sahil kesiminden yüksek rakımlara kadar geniş bir yelpazede yetiştirilebilen salep, kilosu 1.500 TL'ye kadar fiyatlarla alıcı buluyor.

SALEP KULLANIM ALANLARI

1. Gıda Endüstrisi: Salep, özellikle Türk mutfağında sıkça kullanılan bir malzemedir. Dondurmalarda, Tatlılarda, içeceklerde ve dondurmalarda kullanılarak lezzet katmaktadır.

2. Sağlık ve Beslenme: Salep, sindirim sistemini düzenleyici özellikleriyle bilinir. Aynı zamanda enerji verici özelliğiyle de dikkat çeker. Özellikle soğuk kış günlerinde içilen sıcak salep, vücuda enerji ve sıcaklık sağlar.

3. Kozmetik: Salep, cilt bakımı ürünlerinde nemlendirici ve besleyici özellikleriyle kullanılır. Ciltteki kuruluk ve tahrişi gidermeye yardımcı olur.

4. İlaç Endüstrisi: Salebin bazı hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği araştırmalarla ortaya konmuştur. Özellikle öksürük ve boğaz ağrısı gibi rahatsızlıklarda kullanımı üzerine çalışmalar devam etmektedir.

"BİR METREKARE YERE DİKİYORSUN 3-4 BİN TL KAZANIYORSUN"

Gürcistan’dan başlayan salep hikayesinin Trabzon’a kadar uzandığını aktaran Trabzon’da salep danışmanlığı yapan İlyas Altun, “Salep ekme işi Gürcistan’a dayanıyor. Orada önümüze geldi. Orada her şey serbest. İlk önce dağlardan söküm yaparak başladık. Ufak tefek üretime başladık derken hikayemiz başladı” ifadelerinde bulundu.

“Biz önce buna ağırlık veriyoruz. Toprak ağırsa yumuşatmaya çalışıyoruz. İmkanı olan herkesin bunu 10 kilogramda olsa bunu başlamaları ve üretmelerini istiyoruz. Toprakta yaşayan ve kendini üreten bir ürün. Bizim bölgemiz bunu çok uygun. Trabzon’da 45 üreticimiz ile bunu bütün bölgelerde deniyoruz. Şuan sahil kesimlerimizde bile salep üretimi var. Salebe sadece bir çiçek olarak bakıyorlar. Ama altında kökünde altın yatıyor. Bugün bin 500 lira. Bir metrekare yere dikiyorsun 3-4 bin lira para alıyorsun. 100 metrekare bir bahçeniz olsa 20 dönüm fındıklığa bedel. 1 kişi çok rahat yapabilir. Bu kadar kazançlı bir iş.”