Hasadı yapılan Ayçiçeği tarlalarından ek gelir! Birçok köylü yapmaya başladı

Hasadı yapılan ayçiçek tarlaları geçim kaynağı oldu ve birçok köylü ek gelir elde etmeye başladı

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Hasadı yapılan Ayçiçeği tarlalarından ek gelir! Birçok köylü yapmaya başladı

Edirne’de bazı vatandaşlar hasat edilen ayçiçek tarlalarında biçerdöverlerin alamadığı kafaları toplayarak aile ekonomisine katkıda bulunmaya başladılar. Birçok köylü bu yöntemi deneyerek ek gelir elde etmeye başladı.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre; Edirne’de bazı vatandaşlar hasadı yapılan ayçiçek tarlalarında biçerdöverlerin alamadığı gündöndü kafalarını toplayıp çuvallara dolduruyor.

Hasadı yapılan Ayçiçeği tarlalarından ek gelir! Birçok köylü yapmaya başladı - Resim : 1

TAKAS YAPIYORLAR

Çuvallar doldurdukları ayçiçek kafalarını daha sonra yağ, un, şeker, ya da para karşılığında satıyor. Tarlada ayçiçek başaklarını topladıklarını söyleyen vatandaşlar geçen yılarda yaklaşık 2 ton topladıklarını ama bu yıl kuraklık nedeniyle çok az ayçiçeği olduğunu belirttiler.

“Eskiden yaklaşık 2 ton toplardık”

Tarlada Ayçiçek toplayarak aile ekonomisine katkıda bulunan vatandaşlardan Yıldız Yaprak, kalan ayçiçek kafalarını topladıklarını ifade ederek, “20 senedir her fırsatta Ayçiçek tarlasında başakları topluyoruz. Şimdilik 2 çuval topladık. Topladıklarımızı yağ ve un karşılığında veriyoruz. 7 tane çocuğum var, onlara bakıyorum. Çiftçiler, tarlaları bereketlensin diye bize de geçin toplayın diyorlar. Eskiden yaklaşık 2 ton toplardık. Kar, yağmur yağmadığından dolayı bu sene kuraklık var. Allah hepimizin sonunu hayır etsin” dedi.

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