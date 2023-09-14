Hamsi tavanın çıtır çıtır olmasını sağlayan tüyo! Birçok aşçının tekniğiymiş...

Balık mevsimi geldi çattı. Hamsi pişirirken bilmeniz gereken bir lezzet tüyosu var

Son Güncelleme:
Hamsi tavanın çıtır çıtır olmasını sağlayan tüyo! Birçok aşçının tekniğiymiş...

Geçtiğimiz günlerde Eylül ayında yenilmesi gereken balıkların listesini paylaşmıştık. Şimdi ise hamsi tavanın tarifine yer vereceğiz.

Eylül ayında tüketilmesi gereken balıklar! Faydaları da çok fazla...Eylül ayında tüketilmesi gereken balıklar! Faydaları da çok fazla...Gözden Kaçmasın

HAMSİ TAVA MALZEMELER

1 kilo hamsi
Mısır unu
Tuz


KIZARTMAK İÇİN;

Sıvı yağ


HAMSİ TAVA YAPILIŞI

İlk olarak hamsilerimizin kılçıklarını temizleyip, bol su ile yıkıyoruz.
Yıkadığımız hamsilerimizin suyunu iyice süzdürüyoruz ve üzerlerine tuz serpip, harmanlıyoruz.
Ardından hamsilerimizi mısır unumuza buluyoruz.
Pişireceğimiz tavamızı ocağa alıp, sıvı yağımızı ekliyoruz.
Yağımız ısınınca mısır ununa buladığımız hamsilerimizi pişireceğimiz tava içerisine diziyoruz.
Tavamıza dizdiğimiz balıkları önlü arkalı pişiriyoruz ve servis tabağımıza ters çevirerek alıyoruz.
Balık tarifimiz artık servis edilmek için hazırdır. Afiyet olsun.

Hamsi tavanın çıtır çıtır olmasını sağlayan tüyo! Birçok aşçının tekniğiymiş... - Resim : 2

HAMSİ FIRINDA NASIL YAPILIR?

Fırında hamsi tarifi
Malzemeler:

1 kilo hamsi
Mısır unu
Beyaz un
Sıvı yağ
1 adet limon


TARİFİ


Göz kararı mısır unu ve beyaz unu bir kasede karıştırın.

Ayıklayıp temizlediğiniz balıkları tek tek bu karışıma bulayın.

Ardından hamsileri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Balıkların üzerine sıvı yağ gezdirin.

Bir limonu ince ince dilimleyip balıkların üzerine yerleştirin.

Önceden ısıttığınız fırında hamsiyi yarım saat kadar pişirin.

Afiyet olsun.

Kaynak: haberturk.com, gercekgundem.com, youtube.com

Son Güncelleme:
Lokantacıların sırrıymış! Eklenince kuru fasulye ve barbunya yemeğine lezzet katıyormuş... Lokantacıların sırrıymış! Eklenince kuru fasulye ve barbunya yemeğine lezzet katıyormuş...
Apar topar hastaneye kaldırılan Nihat Hatioğlu'ndan kötü haber! Sevenleri çok üzüldü Apar topar hastaneye kaldırılan Nihat Hatioğlu'ndan kötü haber! Sevenleri çok üzüldü
Hafızanın en güçlü dostu! 1 tatlı kaşığı tüketildiğinde beyni tıkır tıkır çalıştırıyor Hafızanın en güçlü dostu! 1 tatlı kaşığı tüketildiğinde beyni tıkır tıkır çalıştırıyor
Uzun süre taze kalmasını sağlıyor! Muz 1 ay boyunca kararmadan nasıl saklanır? Uzun süre taze kalmasını sağlıyor! Muz 1 ay boyunca kararmadan nasıl saklanır?
ÇOK OKUNANLAR
2024 yılında hayatı değişecek burçlar belli oldu! Şans kapıları açılacak 2024 yılında hayatı değişecek burçlar belli oldu!
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Kredi kartı kullananlar dikkat, 4 'önlem' gündemde Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Kredi kartı kullananlar dikkat, 4 'önlem' gündemde
İşte zemin sıvılaşması riskinin en yüksek olduğu ilçeler... İşte zemin sıvılaşması riskinin en yüksek olduğu ilçeler...
Süleyman Soylu'nun söktüğü rütbeleri Ali Yerlikaya taktı: Sabri Uzun ve Hanefi Avcı, haklarını geri aldı Soylu'nun söktüğü rütbeleri Yerlikaya taktı
"Baba buradayım bugün" sözleri duygulandırmıştı: Gizem Örge'nin babası şampiyonluk sonrası konuştu Gizem Örge'nin babası şampiyonluk sonrası konuştu