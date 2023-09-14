Hamsi tavanın çıtır çıtır olmasını sağlayan tüyo! Birçok aşçının tekniğiymiş...

Geçtiğimiz günlerde Eylül ayında yenilmesi gereken balıkların listesini paylaşmıştık. Şimdi ise hamsi tavanın tarifine yer vereceğiz.

HAMSİ TAVA MALZEMELER

1 kilo hamsi

Mısır unu

Tuz



KIZARTMAK İÇİN;

Sıvı yağ



HAMSİ TAVA YAPILIŞI

İlk olarak hamsilerimizin kılçıklarını temizleyip, bol su ile yıkıyoruz.

Yıkadığımız hamsilerimizin suyunu iyice süzdürüyoruz ve üzerlerine tuz serpip, harmanlıyoruz.

Ardından hamsilerimizi mısır unumuza buluyoruz.

Pişireceğimiz tavamızı ocağa alıp, sıvı yağımızı ekliyoruz.

Yağımız ısınınca mısır ununa buladığımız hamsilerimizi pişireceğimiz tava içerisine diziyoruz.

Tavamıza dizdiğimiz balıkları önlü arkalı pişiriyoruz ve servis tabağımıza ters çevirerek alıyoruz.

Balık tarifimiz artık servis edilmek için hazırdır. Afiyet olsun.

HAMSİ FIRINDA NASIL YAPILIR?

Fırında hamsi tarifi

Malzemeler:

1 kilo hamsi

Mısır unu

Beyaz un

Sıvı yağ

1 adet limon



TARİFİ



Göz kararı mısır unu ve beyaz unu bir kasede karıştırın.

Ayıklayıp temizlediğiniz balıkları tek tek bu karışıma bulayın.

Ardından hamsileri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Balıkların üzerine sıvı yağ gezdirin.

Bir limonu ince ince dilimleyip balıkların üzerine yerleştirin.

Önceden ısıttığınız fırında hamsiyi yarım saat kadar pişirin.

Afiyet olsun.

Kaynak: haberturk.com, gercekgundem.com, youtube.com