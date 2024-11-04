Halk Arasında Beşbıyık Olarak Biliniyor: 7 Tane Yiyince Böbrekleri Temizliyor

Halk arasında "döngel veya beşbıyık" olarak da bilinen muşmula, ülkemizin birçok bölgesinde yetişen, ancak hak ettiği değeri görmeyen bir meyve. Özellikle Karadeniz ve Marmara bölgelerinde yaygın olarak yetişen muşmula, geleneksel tıpta yüzyıllardır kullanılan şifalı bitkiler arasında yer alıyor.