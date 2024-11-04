Halk Arasında Beşbıyık Olarak Biliniyor: 7 Tane Yiyince Böbrekleri Temizliyor
Halk arasında "döngel veya beşbıyık" olarak da bilinen muşmulanın faydaları saymakla bitmiyor. Günde 7 adet muşmula tüketildiğinde beyin hücrelerini yenileyerek hafızayı güçlendiriyor, böbrekleri temizliyor ve karaciğeri koruyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Halk arasında "döngel veya beşbıyık" olarak da bilinen muşmula, ülkemizin birçok bölgesinde yetişen, ancak hak ettiği değeri görmeyen bir meyve. Özellikle Karadeniz ve Marmara bölgelerinde yaygın olarak yetişen muşmula, geleneksel tıpta yüzyıllardır kullanılan şifalı bitkiler arasında yer alıyor.
MUŞMULANIN FAYDALARI NELER?
Muşmula, düzenli tüketildiğinde beyin hücrelerini yenileyerek hafızayı güçlendiriyor, böbrekleri temizliyor, detoksu destekliyor ve karaciğeri koruyor. İçeriğindeki zengin vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırıyor. Muşmula, düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerini dengeleyerek diyabet hastaları için ideal bir besindir.
Antioksidan özelliği sayesinde cildi serbest radikallere karşı koruyan muşmulanın gençleştirici etkisi de bulunuyor. Ayrıca, lif içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırıyor ve kabızlık gibi sorunları önlüyor. Muşmula, sakinleştirici etkisi sayesinde stres ve depresyon gibi ruhsal sorunlara iyi geliyor.
Ayrıca her gün 7 adet tüketilen muşmula meyvesi beyin hücrelerini hafıza kaybından koruyor.
HAFİF BURUK BİR TADI BULUNUYOR
Muşmulanın tadı, kişiden kişiye değişmekle birlikte genellikle hafif buruk bir tat olarak tanımlanır. Olgunlaştıkça tadı tatlılaşan muşmulayı, komposto, reçel veya taze olarak tüketebilirsiniz. Muşmula yapraklarından hazırlanan çay ise soğuk algınlığına iyi geldiği düşünülmektedir.